Анатолий Анатолич признался, что не помнит, каким был до того, как стал папой



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Журнал Viva! Анатолий Анатолич с детьми

Совсем скоро прозвенит первый звонок для первоклашек и у родителей начнется новая жизнь

Ведь теперь придется не только собирать рюкзаки в школу, но и делать со своими детками домашние задания.

В этом году в первый класс идет и старшая дочь украинского шоумена Анатолия Анатолича.

В преддверии 1 сентября Анатолий Анатолич вместе со своей семьей снялся в фотосессии для журнала Viva!. Т

В откровенном интервью, украинский телеведущий, признался, что не считает себя «сумасшедшим папочкой» и считает, что его жизнь изменилась в лучшую сторону после рождения детей.

«Когда люди разговаривают о детях, наверное, это некий закрытый клуб, в котором большинство людей на Земле имеют членство. Я не из тех отцов, которые будут рассказывать: «Вот, посмотрите, это мои детки, вот у меня такие фотографии…». Притом, что я их безумно люблю, но стараюсь не быть «сумасшедшим папочкой». Все то хорошее, что есть в моей жизни, произошло после появления Алисы и Лолиты. Все мои достижения – личные, карьерные – это было после», - рассказал Анатолий Анатолич.

Также телеведущий отметил, что в будущем он не будет настаивать на определенных профессиях для своих детейю

«Когда Алиса подрастет, хочу, чтобы о высшем образовании она сама подумала. Уверен, к тому времени ее знание иностранных языков позволит думать об образо- вании за границей. Сейчас же, понятно, мы не готовы отпускать детей, поэтому и выбрали Международную Французскую Школу, в которой два родных языка: украинский и французский, а первый иностранный - английский. Школа находится в лесу, вдали от городской суеты. Мы решили с женой, что нельзя экономить на образовании», - сказал телеведущий.