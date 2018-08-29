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    Шоу-биз

    Анатолий Анатолич признался, что не помнит, каким был до того, как стал папой

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    Анатолий Анатолич с детьми - Анатолий Анатолич признался, что не помнит, каким был до того, как стал папой
    Журнал Viva!
    Анатолий Анатолич с детьми

    Совсем скоро прозвенит первый звонок для первоклашек и у родителей начнется новая жизнь

    Ведь теперь придется не только собирать рюкзаки в школу, но и делать со своими детками домашние задания.

    В этом году в первый класс идет и старшая дочь украинского шоумена Анатолия Анатолича.

    В преддверии 1 сентября Анатолий Анатолич вместе со своей семьей снялся в фотосессии для журнала Viva!. Т

    В откровенном интервью, украинский телеведущий, признался, что не считает себя «сумасшедшим папочкой» и считает, что его жизнь изменилась в лучшую сторону после рождения детей.

    «Когда люди разговаривают о детях, наверное, это некий закрытый клуб, в котором большинство людей на Земле имеют членство. Я не из тех отцов, которые будут рассказывать: «Вот, посмотрите, это мои детки, вот у меня такие фотографии…». Притом, что я их безумно люблю, но стараюсь не быть «сумасшедшим папочкой». Все то хорошее, что есть в моей жизни, произошло после появления Алисы и Лолиты. Все мои достижения – личные, карьерные – это было после», - рассказал Анатолий Анатолич.

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    Анатолий Анатолич признался, что не помнит, каким был до того, как стал папой
    Анатолий Анатолич признался, что не помнит, каким был до того, как стал папой
    Анатолий Анатолич признался, что не помнит, каким был до того, как стал папой
    Анатолий Анатолич признался, что не помнит, каким был до того, как стал папой
    Анатолий Анатолич признался, что не помнит, каким был до того, как стал папой
    Анатолий Анатолич признался, что не помнит, каким был до того, как стал папой
    Анатолий Анатолич признался, что не помнит, каким был до того, как стал папой
    Анатолий Анатолич признался, что не помнит, каким был до того, как стал папой
    Журнал Viva!

    Также телеведущий отметил, что  в будущем он не будет настаивать на определенных профессиях для своих детейю

    «Когда Алиса подрастет, хочу, чтобы о высшем образовании она сама подумала. Уверен, к тому времени ее знание иностранных языков позволит думать об образо- вании за границей. Сейчас же, понятно, мы не готовы отпускать детей, поэтому и выбрали Международную Французскую Школу, в которой два родных языка: украинский и французский, а первый иностранный - английский. Школа находится в лесу, вдали от городской суеты. Мы решили с женой, что нельзя экономить на образовании», - сказал телеведущий.

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