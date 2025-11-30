Головна Країна Суспільство
Українка побачила по телевізору італійського добровольця, розшукала його, а через рік пара зіграла весілля

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Святкували інтернаціональне весілля з українським короваєм та італійськими піснями
фото з відкритих джерел

Українка Наталя побачила італійця Юрі, який приїхав захищати Україну, в телемарафоні

Вона випадково побачила його в марафоні «Єдиних новин», написала і знайшла кохання: у столиці весілля зіграли українка Наталка та італієць Юрі. Чоловік приїхав до України служити добровольцем три роки тому. За цей час уже вивчив мову, відшукав друзів і, звісно, кохання. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті tsn.ua.

«Коли робила каву, я боковим зором побачила неймовірно гарного чоловіка, просто я була зачарована абсолютно, і в мене ніколи такого не було. Я підійшла до телевізора, і вистигла кава – не могла відвести очі від екрана. Я включила звук і побачила, що це італієць. Перша моя думка – я хотіла його запитати, що такий гарний, дорослий чоловік-італієць робить на війні в Україні», – каже жінка.

Українка побачила по телевізору італійського добровольця, розшукала його, а через рік пара зіграла весілля фото 1

Юрі приїхав з Італії три роки тому. Воював у «Карпатській Січі», Інтернаціональному легіоні та Тернопільському батальйоні. У вересні підписав свій п’ятий контракт із ЗСУ.

Про досвід добровольця в Україні став розповідати в соцмережах. Спершу італійською, а згодом усе частіше – українською. Так військового запросили на телемарафон.

Українка побачила по телевізору італійського добровольця, розшукала його, а через рік пара зіграла весілля фото 2

Серед усіх повідомлень у соцмережі Юрі звернув увагу саме на це, бо Наталя ще й залишила номер телефону та додала: якщо треба буде допомога – звертайся.

«Вона дуже допомагала мені. Як волонтерка. А згодом ми стали говорити ще довше й більше про все на світі. Я розповів їй про свої хвилювання і проблеми, і вона допомогла мені», – згадує Юрі Превіталі.

Святкували інтернаціональне весілля з українським короваєм та італійськими піснями. Юрі продовжує опановувати українську, але жартує – Наталі італійська поки не піддається.

Нагадаємо, італієць вивчив українську та воює в ЗСУ. Юрі Превіталі у 2023 році покинув рідний дім і, не маючи жодного військового досвіду, приїхав воювати за Україну. Доброволець пройшов навчання, вступив до легіону «Карпатська Січ» і тепер захищає Україну від РФ разом із нашими бійцями.

Нагадаємо, у другому інтернаціональному легіоні за Україну воюють представники 30 країн. Це бійці зі Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Шрі-Ланки, Колумбії та Бразилії, Польщі, Росії, Білорусі, навіть Фарерських островів.

Крім того, двоє воїнів з Китаю стали до лав батальйону безпілотних систем 110-ї бригади ЗСУ. Вони свідомо обрали Україну, і тепер боронять її свободу, попри мовний бар’єр і всі труднощі. 

Також президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє іноземцям служити в Збройних силах України на офіцерських посадах.

Раніше парламент ухвалив урядовий законопроєкт №12023 щодо проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства у ЗСУ, Державній спецслужбі транспорту та Нацгвардії України.

Коментарі — 0

