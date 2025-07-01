Артем Пивоваров показав свої дитячі фото

Дитинство Артема пройшло без батька

Український виконавець Артем Пивоваров показав шанувальникам, який вигляд мав у дитячі роки. Відповідні фото він опублікував на своїй сторінці у Facebook, передає «Главком».

Одне із фото зроблене, судячи з афіші, в цирку. На ньому хлопчик у червоній шапці з зеленим помпончиком позує разом із собачкою.

«Впізнали?», – підписав фото співак.

На іншій світлині мабутня зірка нібито розмовляє по стаціонарному телефону. На фоні – вазон з великими рожевими квітами.

На сторінці виконавця є фото і з раннього дитинства – там він з мамою. Цю світлину Пиповаров опублікував у своє День народження, яке святкував 28 червня.

Український співак Артем Пивоваров з мамою фото: соцмережі Пивоварова

Дитинство Артема Пивоварова

Народився 28 червня 1991 року в Вовчанську, Харківської області. Хлопчик ріс без батька – той покинув сім’ю, коли Артемові було три місяці. Що стало причиною такого рішення батька – співак не розповідав.

«Я його не памʼятаю взагалі, який вигляд він мав. Якісь, можливо, є замальовки в моїй свідомості, підсвідомості. Якісь шматочки його образів... Я памʼятаю, були якісь фотографії у мами, в дитинстві вона мені їх показувала, розповідала все як є, але чомусь не закарбувався мені в памʼяті його образ, його обличчя», – сказав Артем в інтерв'ю Раміні Есхакзай.

Також Пивоваров розповідав, що у дитячі роки намагався налагодити зв'язок з татом та його родичами, але з цього нічого не вийшло.

У 12-річному віці вступив до музичної школи на клас гітари, покинув навчання, музичної освіти не має. Після дев'ятого класу вступив до Вовчанського медичного коледжу, далі навчався у Національній академії міського господарства в Харкові, бакалавр з екології.

Раніше співак розповідав, що у підлітковому віці крав чорний метал на кордоні із Росією.

Що ще відомо про Артема Пивоварова?

28 червня, у свій День народження, Артем Пивоваров став Заслуженим артистом України.

Пивоваров – український співак, музикант, композитор, автор пісень та саунд-продюсер. Розпочав свою музичну кар'єру у 2012 році. Відомий своїм унікальним стилем, що поєднує поп, інді-поп та елементи етно-музики. Автор багатьох хітів, які займали провідні позиції в українських чартах. Серед найвідоміших проєктів – «Твої вірші, мої ноти», де він створює пісні на вірші відомих українських поетів, співпрацюючи з іншими українськими артистами. Є активним учасником соціальних та благодійних проєктів, особливо після початку повномасштабного вторгнення.

До слова, нещодавно ходили чутки про роман Пивоварова з відомою блогеркою Іриною Пістрюгою. Нещодавно вона розкрила правду.