Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Артем Пивоваров показав свої дитячі фото

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Співак Артем Пивоваров у дитинстві
фото з соцмереж

Дитинство Артема пройшло без батька

Український виконавець Артем Пивоваров показав шанувальникам, який вигляд мав у дитячі роки. Відповідні фото він опублікував на своїй сторінці у Facebook, передає «Главком».

Одне із фото зроблене, судячи з афіші, в цирку. На ньому хлопчик у червоній шапці з зеленим помпончиком позує разом із собачкою.

«Впізнали?», – підписав фото співак.

Артем Пивоваров показав свої дитячі фото фото 1

На іншій світлині мабутня зірка нібито розмовляє по стаціонарному телефону. На фоні – вазон з великими рожевими квітами.

Артем Пивоваров показав свої дитячі фото фото 2

На сторінці виконавця є фото і з раннього дитинства – там він з мамою. Цю світлину Пиповаров опублікував у своє День народження, яке святкував 28 червня.

Український співак Артем Пивоваров з мамою
Український співак Артем Пивоваров з мамою
фото: соцмережі Пивоварова

Дитинство Артема Пивоварова

Народився 28 червня 1991 року в Вовчанську, Харківської області. Хлопчик ріс без батька – той покинув сім’ю, коли Артемові було три місяці. Що стало причиною такого рішення батька – співак не розповідав.

«Я його не памʼятаю взагалі, який вигляд він мав. Якісь, можливо, є замальовки в моїй свідомості, підсвідомості. Якісь шматочки його образів... Я памʼятаю, були якісь фотографії у мами, в дитинстві вона мені їх показувала, розповідала все як є, але чомусь не закарбувався мені в памʼяті його образ, його обличчя», – сказав Артем в інтерв'ю Раміні Есхакзай.

Також Пивоваров розповідав, що у дитячі роки намагався налагодити зв'язок з татом та його родичами, але з цього нічого не вийшло. 

У 12-річному віці вступив до музичної школи на клас гітари, покинув навчання, музичної освіти не має. Після дев'ятого класу вступив до Вовчанського медичного коледжу, далі навчався у Національній академії міського господарства в Харкові, бакалавр з екології.

Раніше співак розповідав, що у підлітковому віці крав чорний метал на кордоні із Росією.

Що ще відомо про Артема Пивоварова?

28 червня, у свій День народження, Артем Пивоваров став Заслуженим артистом України.

Пивоваров – український співак, музикант, композитор, автор пісень та саунд-продюсер. Розпочав свою музичну кар'єру у 2012 році. Відомий своїм унікальним стилем, що поєднує поп, інді-поп та елементи етно-музики. Автор багатьох хітів, які займали провідні позиції в українських чартах. Серед найвідоміших проєктів – «Твої вірші, мої ноти», де він створює пісні на вірші відомих українських поетів, співпрацюючи з іншими українськими артистами. Є активним учасником соціальних та благодійних проєктів, особливо після початку повномасштабного вторгнення.

До слова, нещодавно ходили чутки про роман Пивоварова з відомою блогеркою Іриною Пістрюгою. Нещодавно вона розкрила правду.

Читайте також:

Теги: Артем Пивоваров співак дитина фото

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пивоваров згадує, що був жорстоким та злим на весь світ підлітком
«Мій рідний дідусь кидався на маму з сокирою», − Артем Пивоваров
24 травня, 2024, 08:20
Пивоваров народився у місті Вовчанськ за 15 км від кордону із Росією
Артем Пивоваров розповів, як крав чорний метал на кордоні з Росією
24 травня, 2024, 11:00
Макс Барських та Артем Пивоваров розповіли про свою нову пісню
Артем Пивоваров і Макс Барських оголосили про дует
24 листопада, 2024, 12:18
Макс Барських та Артем Пивоваров представили кліп своєї нової пісні
Артем Пивоваров і Макс Барських презентували спільну пісню (відео)
28 листопада, 2024, 15:17
Пивоваров: Від Усика випромінюється дуже сильна потужна енергія
«Каламутять воду». Співак Пивоваров розкритикував організаторів бою Усик – Ф'юрі
19 грудня, 2024, 15:42
Зібров підтримав Пивоварова на премʼєрі кліпу
«Він – моя муза»: Пивоваров засвітився із Зібровим та зробив зізнання
18 березня, 11:27
«Моя приватність – це те, що залишається за кадром, і я дуже ретельно вибираю, що показувати аудиторії»
Блогерка прокоментувала чутки про роман з Артемом Пивоваровим
14 квiтня, 18:23
Пивоваров засвітився із Білик
«Неможливо впізнати». Білик зробила фото із Пивоваровим та здивувала мережу
28 травня, 11:59
почесне звання «Заслужений артист України» Артем Пивоваров отримав на день народження
Артем Пивоваров став Заслуженим артистом України
28 червня, 13:01

Шоу-біз

Артем Пивоваров показав свої дитячі фото
Артем Пивоваров показав свої дитячі фото
Влад Шевченко розповів про інтимне життя під час вагітності дружини
Влад Шевченко розповів про інтимне життя під час вагітності дружини
Скандальні концерти Сердючки. Мовний омбудсмен пояснив, чи порушує закон Андрій Данилко
Скандальні концерти Сердючки. Мовний омбудсмен пояснив, чи порушує закон Андрій Данилко
Алла Волкова та Влад Шевченко розповіли, скільки витратили на вагітність і пологи
Алла Волкова та Влад Шевченко розповіли, скільки витратили на вагітність і пологи
Степан Гіга-молодший став Заслуженим артистом України. Батько натхненно привітав сина
Степан Гіга-молодший став Заслуженим артистом України. Батько натхненно привітав сина
Політичні жарти «Дизель Шоу» проходять цензуру? Заява актора Гашенка
Політичні жарти «Дизель Шоу» проходять цензуру? Заява актора Гашенка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
254K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 липня: ситуація на фронті
100K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 липня 2025
60K
«Весь світ сміється з Трампа». Легендарний хокеїст відреагував на обстріл України Росією
44K
Посол Василь Боднар: «Найстрашніший» міф – українські жінки відберуть польських чоловіків
8100
Останні вибори. Чи потрібно це Україні?
4571
Неповнолітній син Кадирова засвітив на весіллі годинник за $7 млн

Новини

1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05
Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
25 червня, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
24 червня, 05:47
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56

Прес-релізи

GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
GGBET – титульний спонсор ФК «Динамо» Київ
26 червня, 09:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua