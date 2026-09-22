Заброньована «Друга ріка» заспівала з глядачами під час повітряної тривоги (відео)

Гурт відвідав Чернігів у День міста, однак через російську атаку концерт не вдалося зіграти повністю

Український гурт «Друга ріка» достроково завершив концерт у Чернігові. Через повітряну тривогу артисти заспівали для глядачів поза залою. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис колективу в Facebook.

Гурт «Друга ріка» заспівав декілька своїх хітів на нижньому поверсі театру. На кадрах, якими поділився гурт, глядачі та фронтмен колективу Валерій Харчишин заспівали відому пісню «Три хвилини».

«Черговий прояв російської агресії не дав нам зіграти для вас концерт повністю. Нам дуже прикро, що так сталося, адже ви чекали, купували квитки й планували цей вечір. Але ми обов’язково повернемося і зіграємо для вас повну програму», – прокоментували в гурті.

Один із глядачів також поділився відео, де гурт співав із шанувальниками пісню «Так мало тут тебе». «І жодна тривога не зіпсує нам цей вечір, вайб був просто неповторний, дякуємо «Друга ріка» в саме серденько», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, Міністерство культури України надало ТОВ «Друга ріка», пов'язаному з однойменним українським рок-гуртом, статус критично важливого підприємства. У документі Мінкульт також пояснив, за якими критеріями товариство отримало відповідний статус.

До слова, у Палаці Спорту відбувся масштабний концерт гурту «Друга ріка» до його 30-річчя. Крім дати 30-річчя гурту, до якої було приурочено концерт, мета шоу передбачала збір на потреби ГУР МО України.Фронтмен гурту Валерій Харчишин заявив, що цей концерт увійде в історію.