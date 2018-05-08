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    Экс-супруга Потапа трогательно поздравила артиста в соцсети и опубликовала архивные снимки

    Сегодня украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) празднует свой день рождения
    Эпатажному шоумену исполняется 37 лет. Несмотря на то, что с Ириной Горовой артист развелся почти четыре года назад, экс-супруга продолжает поддерживать супруга и всячески помогать ему на музыкальном поприще. И даже сегодня, в день рождения Потапа, Ирина Горовая трогательно поздравила экс-супруга в сети и опубликовала серию архивных снимков. На
    • Сьогодні, 11:26
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    Ирина Горовая и Потап
    Ирина Горовая и Потап

    Сегодня украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) празднует свой день рождения

    Эпатажному шоумену исполняется 37 лет.

    Несмотря на то, что с Ириной Горовой артист развелся почти четыре года назад, экс-супруга продолжает поддерживать супруга и всячески помогать ему на музыкальном поприще. И даже сегодня, в день рождения Потапа, Ирина Горовая трогательно поздравила экс-супруга в сети и опубликовала серию архивных снимков. На них украинский рэпер запечатлен в молодости.

    «Лешка, По, Потап, Лёлик! С днем рождения!  Ты самый невероятный, талантливый, веселый и чертовски обаятельный парень! Желаю тебе самых больших площадок, самых горячих хитов, самых преданных друзей и самых искренних объятий! Я  тебя люблю! PS: мои самые любимые фотки! Лешка очень горжусь тобой и всем чего ты добился! Мне кажется все, о чем ты мечтал, сбылось», - написала Ирина Горовая.

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    Экс-супруга Потапа трогательно поздравила артиста в соцсети и опубликовала архивные снимки
    Экс-супруга Потапа трогательно поздравила артиста в соцсети и опубликовала архивные снимки
    Экс-супруга Потапа трогательно поздравила артиста в соцсети и опубликовала архивные снимки
    Экс-супруга Потапа трогательно поздравила артиста в соцсети и опубликовала архивные снимки
    Экс-супруга Потапа трогательно поздравила артиста в соцсети и опубликовала архивные снимки
    Экс-супруга Потапа трогательно поздравила артиста в соцсети и опубликовала архивные снимки
    Экс-супруга Потапа трогательно поздравила артиста в соцсети и опубликовала архивные снимки
    Экс-супруга Потапа трогательно поздравила артиста в соцсети и опубликовала архивные снимки

    В свою очередь напарница по сцене Настя Каменских также поздравила Потапа на своей странице в Intagram и посвятила ему стих.

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    «Ты очень необычный человек 
    И в день рождения мой 
    Поздравил ты меня стихами
    Я тож не упущу момент 
    И пару строчек напишу словами:
    Ты, Леша, гений
    И все мы это понимаем
    И пусть на свете много мнений
    Но творчество твоё насквозь пронзает
    Пусть каждое твоё произведение 
    Станет известно на весь мир
    Пусть не иссякнет вдохновение
    И что не песня - хитовый жир», - вот такое поздравление получилось у экс-солистки дуэта «Потап и Настя».


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