Экс-супруга Потапа трогательно поздравила артиста в соцсети и опубликовала архивные снимки
- Сьогодні, 11:26
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Сегодня украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) празднует свой день рождения
Эпатажному шоумену исполняется 37 лет.
Несмотря на то, что с Ириной Горовой артист развелся почти четыре года назад, экс-супруга продолжает поддерживать супруга и всячески помогать ему на музыкальном поприще. И даже сегодня, в день рождения Потапа, Ирина Горовая трогательно поздравила экс-супруга в сети и опубликовала серию архивных снимков. На них украинский рэпер запечатлен в молодости.
«Лешка, По, Потап, Лёлик! С днем рождения! Ты самый невероятный, талантливый, веселый и чертовски обаятельный парень! Желаю тебе самых больших площадок, самых горячих хитов, самых преданных друзей и самых искренних объятий! Я тебя люблю! PS: мои самые любимые фотки! Лешка очень горжусь тобой и всем чего ты добился! Мне кажется все, о чем ты мечтал, сбылось», - написала Ирина Горовая.
В свою очередь напарница по сцене Настя Каменских также поздравила Потапа на своей странице в Intagram и посвятила ему стих.
«Ты очень необычный человек
И в день рождения мой
Поздравил ты меня стихами
Я тож не упущу момент
И пару строчек напишу словами:
Ты, Леша, гений
И все мы это понимаем
И пусть на свете много мнений
Но творчество твоё насквозь пронзает
Пусть каждое твоё произведение
Станет известно на весь мир
Пусть не иссякнет вдохновение
И что не песня - хитовый жир», - вот такое поздравление получилось у экс-солистки дуэта «Потап и Настя».