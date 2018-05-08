Экс-супруга Потапа трогательно поздравила артиста в соцсети и опубликовала архивные снимки

Сегодня украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) празднует свой день рождения

Эпатажному шоумену исполняется 37 лет. Несмотря на то, что с Ириной Горовой артист развелся почти четыре года назад, экс-супруга продолжает поддерживать супруга и всячески помогать ему на музыкальном поприще. И даже сегодня, в день рождения Потапа, Ирина Горовая трогательно поздравила экс-супруга в сети и опубликовала серию архивных снимков. На



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Ирина Горовая и Потап

Сегодня украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) празднует свой день рождения

Эпатажному шоумену исполняется 37 лет.

Несмотря на то, что с Ириной Горовой артист развелся почти четыре года назад, экс-супруга продолжает поддерживать супруга и всячески помогать ему на музыкальном поприще. И даже сегодня, в день рождения Потапа, Ирина Горовая трогательно поздравила экс-супруга в сети и опубликовала серию архивных снимков. На них украинский рэпер запечатлен в молодости.

«Лешка, По, Потап, Лёлик! С днем рождения! Ты самый невероятный, талантливый, веселый и чертовски обаятельный парень! Желаю тебе самых больших площадок, самых горячих хитов, самых преданных друзей и самых искренних объятий! Я тебя люблю! PS: мои самые любимые фотки! Лешка очень горжусь тобой и всем чего ты добился! Мне кажется все, о чем ты мечтал, сбылось», - написала Ирина Горовая.

В свою очередь напарница по сцене Настя Каменских также поздравила Потапа на своей странице в Intagram и посвятила ему стих.

«Ты очень необычный человек

И в день рождения мой

Поздравил ты меня стихами

Я тож не упущу момент

И пару строчек напишу словами:

Ты, Леша, гений

И все мы это понимаем

И пусть на свете много мнений

Но творчество твоё насквозь пронзает

Пусть каждое твоё произведение

Станет известно на весь мир

Пусть не иссякнет вдохновение

И что не песня - хитовый жир», - вот такое поздравление получилось у экс-солистки дуэта «Потап и Настя».



