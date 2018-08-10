Бесстрашная Оксана Марченко согласилась принять участие в шоу «Танцы со звездами»



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Негативное отношение журналистов ТСН не остановило телеведущую

Пару дней назад в сети разгорелся настоящий скандал из-за возможного участия в танцевальном проекте кумы президента РФ и супруги Виктора Медведчука Оксаны Марченко.

Журналисты ТСН написали письмо руководству телеканала и высказали свое возмущение.

«Мы, журналисты Телевизионной службы новостей, узнали о том, что в ближайшем сезоне шоу «Танцы со звездами» на «1+1» может взять участие Оксана Марченко. Мы не разделяем это решение руководства канала и осуждаем появление в телевизионном эфире лица, которое связывают близкие отношения с президентом Российской Федерации Путиным», - говорится в заявлении.

Однако, несмотря на недовольство журналистов, Леся Никитюк передала эстафету # танціззіркамиchallenge Оксане Марченко и она, на удивление, согласилась принять участие в проекте.

О своем решении телеведущая рассказала в соцсети.

«Друзья, несмотря ни на что, я решила принять участие в новом сезоне «Танцев со звездами». И поэтому, конечно, я принимаю вызов # танціззіркамиchallenge от Леси Никитюк. В свою очередь, передаю танцевальную эстафеты экстравагантному артисту Павлу Зиброву», - написала Марченко в Instagram.

Публикация от Oksana Marchenko (@oksana.marchenko.official) 10 Авг 2018 в 5:29 PDT









Напомним, что в шоу согласились принять участие: Слава из группы «НеАнгелы», грузинский красавец Иракли Макацария, украинская телеведущая Маша Ефросинина, известный боксер Денис Беринчик, экс-ведущая проекта «Зважені та щасливі» Анита Луценко, юморист Игорь Ласточкин, американская звезда американских Dancing with the stars Дмитрий Чаплин. актер Павел Вишняков и подопечная продюсерского центра Mozgi молодая певица Michelle Andrade, украинский ресторатор Николай Тищенко, очаровательная Злата Огневич и телеведущая Леся Никитюк.