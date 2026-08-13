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Демі Мур поділилася зворушливими фото з примірки весільної сукні доньки

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Демі Мур допомогла доньці приміряти фату
фото: Іnstagram.com/demimoore

Таллула Вілліс одружилася з музикантом Джастіном Ейсі 

Дочка голлівудської акторки Демі Мур вийшла заміж. Зіркова мама поділилася кадрами з примірки весільної сукні доньки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис актриси в Instagram.

Демі Мур показала, як її молодша донька, Таллула Вілліс приміряє весільну сукню. Також на одній зі світлин зірка допомогла доньці одягти фату. 

Демі Мур поділилася зворушливими фото з примірки весільної сукні доньки фото 1
фото: Іnstagram.com/demimoore

На інших кадрах акторка милується своєю донькою-нареченою. За словами Демі Мур, цей день назавжди закарбувався в її пам’яті та серці. Також вона зауважила, що була рада поділитися цими кадрами з шанувальниками.

Демі Мур поділилася зворушливими фото з примірки весільної сукні доньки фото 2
фото: Іnstagram.com/demimoore

«Зазирніть на примірку весільної сукні моєї любої Таллули. Усі ці зворушливі миті назавжди закарбувалися в моєму серці. Я така вдячна, що ми змогли розділити цю особливу подію всією родиною», – висловилася мати.

Демі Мур поділилася зворушливими фото з примірки весільної сукні доньки фото 3
фото: Іnstagram.com/demimoore

Крім того, зірка висловила вдячність дизайнеру та директору бренду Balenciaga П'єрпаоло Піччолі, який долучився до створення весільної сукні її доньки. «Дякую П'єрпаоло за створення такої дивовижної сукні та за те, що втілив мрію моєї милої дівчинки в життя», – зазначила вона.

Демі Мур поділилася зворушливими фото з примірки весільної сукні доньки фото 4
фото: Іnstagram.com/demimoore

Як відомо, Таллула Вілліс є наймолодшою донькою експодружжя Демі Мур та Брюса Вілліса. Таллула Бель Вілліс вийшла заміж за музиканта Джастіна Ейсі. 

Як розповідав «Главком», Таллула Вілліс та Джастін Ейсі зіграли весілля 8 серпня у Сан-Веллі, штат Айдахо, США. Весільну сукню для нареченої створював всесвітньо відомий бренд Balenciaga. Це ексклюзивна весільна сукня, адже її виготовлення тривало 712 годин, а саме 29 днів і 16 годин безперервної роботи майстрів. Ще девʼять годин створювалася фата.

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Теги: Демі Мур Брюс Вілліс дочка весілля

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