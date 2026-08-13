Демі Мур поділилася зворушливими фото з примірки весільної сукні доньки

Таллула Вілліс одружилася з музикантом Джастіном Ейсі

Дочка голлівудської акторки Демі Мур вийшла заміж. Зіркова мама поділилася кадрами з примірки весільної сукні доньки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис актриси в Instagram.

Демі Мур показала, як її молодша донька, Таллула Вілліс приміряє весільну сукню. Також на одній зі світлин зірка допомогла доньці одягти фату.

На інших кадрах акторка милується своєю донькою-нареченою. За словами Демі Мур, цей день назавжди закарбувався в її пам’яті та серці. Також вона зауважила, що була рада поділитися цими кадрами з шанувальниками.

«Зазирніть на примірку весільної сукні моєї любої Таллули. Усі ці зворушливі миті назавжди закарбувалися в моєму серці. Я така вдячна, що ми змогли розділити цю особливу подію всією родиною», – висловилася мати.

Крім того, зірка висловила вдячність дизайнеру та директору бренду Balenciaga П'єрпаоло Піччолі, який долучився до створення весільної сукні її доньки. «Дякую П'єрпаоло за створення такої дивовижної сукні та за те, що втілив мрію моєї милої дівчинки в життя», – зазначила вона.

Як відомо, Таллула Вілліс є наймолодшою донькою експодружжя Демі Мур та Брюса Вілліса. Таллула Бель Вілліс вийшла заміж за музиканта Джастіна Ейсі.

Як розповідав «Главком», Таллула Вілліс та Джастін Ейсі зіграли весілля 8 серпня у Сан-Веллі, штат Айдахо, США. Весільну сукню для нареченої створював всесвітньо відомий бренд Balenciaga. Це ексклюзивна весільна сукня, адже її виготовлення тривало 712 годин, а саме 29 днів і 16 годин безперервної роботи майстрів. Ще девʼять годин створювалася фата.