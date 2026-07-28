Сергій Притула показав рідкісне фото старшої доньки

Донька Сергія Притули відсвяткувала 9-річчя

Колишній ведучий, волонтер Сергій Притула показав, як підросла його донька Соломія. Шоумен привітав її з днем народження та пригадав день, коли вона народилася. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Притули в Instagram.

Старша донька Сергія Притули та його дружини Катерини Сопельник народилася 27 липня 2017 року. Як пригадав батько, тоді був спекотний день та водночас били блискавки.

«Ти народилась спекотним вечором липня 2017 року, коли небо над Києвом було затягнуте грозовими хмарами. Били блискавиці. Це було дуже… мммм… готично;). Не знаю, чи природні явища впливають на характер, але ти стала дівчинкою-блискавкою! Бо блискавично опановуєш все нове у своєму житті, тобі є діло до всього: спорт, музика, малювання! Перша пластунка у нашій родині!» – написав Притула та додав до свого допису фото доньки.

фото: скриншот Іnstagram.com/siriy_ua

Сергій Притула подякував доньці за те, що вона вчить його з дружиною ставати кращими батьками, а також за її любов до них та братів із сестрою. Також зірковий батько зізнався, що є затятим шанувальником фан-клубу своєї доньки.

«Дякую, що вчиш нас із мамою бути кращими! Дякую за те, як вмієш любити нас, братів і сестру. Як вмієш бути щирою! Може, колись ти зʼявишся у соцмережах і натрапиш на цей допис. То хочу, щоб ти знала: твій тато – голова твого фан-клубу! Любимо тебе зі всієї сили, ніжна наша квіточко! З Днем народження!» – резюмував батько.

Сергій Притула має доньок Соломію, Стефанію та сина Марка від дружини Катерини Сопельник.

Нагадаємо, волонтер і громадський діяч Сергій Притула повідомив про важливу подію у своїй родині – хрещення сина Марка. За словами Притули, таїнство відбулося у Києво-Печерській лаврі. Волонтер зазначив, що бачить особливий символізм у тому, що хрестини пройшли саме в одному з головних духовних центрів України, який продовжує жити та приймати вірян попри російські атаки.

До слова, Сергій Притула поділився в мережі історією про своїх дітей, які влаштували йому з дружиною романтичну вечерю. Доньки Сергія Притули Соломія та Стефанія вирішили вразити своїх батьків та приготували їм «романтичну вечерю без дітей». Дівчата прикрасили стіл та підготувати відповідну атмосферу для вечері. Ця історія зворушила українців.