Усик провів час із родиною на узбережжі в Іспанії

Родина колишнього абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика нині перебуває в Іспанії. Дружина боксера Катерина Усик показала у своєму блозі в Instagram, як вони з молодшою дочкою Марією відпочивають за кордоном. Про це розповідає «Главком».

На сімейних фото Олександр Усик показався в оточенні дружини та дочки. Боксер позував, тримаючи дворічну Марію на руках біля берега.

Олександр Усик показався з молодшою донькою Марією фото: Іnstagram.com/usyk_kate1505

Катерина Усик бавиться з дочкою фото: Іnstagram.com/usyk_kate1505

Катерина Усик також показалася з донькою біля води, вони разом бавилися, тримаючись за руки. Подружжя в кадрі з'явилося й разом, обіймаючись.

Олександр Усик показався з дружиною на відпочинку фото: Іnstagram.com/usyk_kate1505

Олександр Усик зворушив мережу кадрами з дворічною донькою та дружиною фото: Іnstagram.com/usyk_kate1505

Перша публікація у дописі Катерини Усик була чорно-білою. На ній родина, тримаючись за руки, стояла на березі моря та дивилася вдалечінь.

Дружина Олександра Усика показала їхню дворічну доньку фото: Іnstagram.com/usyk_kate1505

Катерина Усик з донькою Марією фото: Іnstagram.com/usyk_kate1505

Сімейні фото зворушили користувачів у мережі. Зокрема, на допис відреагували фотографка сім'ї, стилістка Юлія Пеліпас, співачка Альона Омаргалієва та інші. У коментарях переважали різні емоції та компліменти на адресу родини Усиків:

«Чудові фото».

«Обожнюємо».

«Красиві».

Також під дописом залишили свої вподобайки такі зірки, як ведучий і журналіст Слава Дьомін, співачка Олена Омаргалієва, гімнастка Софія Нерсесян, футболіст Олександр Зінченко, режисер і кліпмейкер Алан Бадоєв, актор Олександр Рудинський та інші.

Нагадаємо, українець Олександр Усик вирішив відмовитися від колекції чемпіонських поясів за різними версіями. Непереможний на професіональному рівні боксер звільнив титули WBC, WBA, IBO, IBF та The Ring у хевівейті. Тепер провідні боксерські організації повинні визначити офіційних претендентів на чемпіонські пояси. Водночас Усик не завершить кар'єру.

Також повідомлялося, у червні 39-річний непереможений чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBC, IBF та IBO у надважкій вазі українець Олександр Усик зустрівся із президентом США Дональдом Трампом. Крім того, Олександр Усик відвідав Пентагон – штаб-квартиру Міністерства оборони США, яка розташована неподалік Вашингтона.