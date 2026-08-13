Голлівудські актори Шон Пенн та Едріан Броуді знімаються у фільмі про підрив «Північних потоків» – деталі

Шон Пенн та Едріан Броуді були помічені у Загребі на зйомках фільму

Знімання нового фільму розгорнулися на вулицях Хорватії

Актори Шон Пенн та Едріан Броуді зʼявляться у новому фільмі про Україну. Зірки беруть участь у зніманні стрічки про підрив «Північних потоків». Про це пише «Главком» із посиланням на Danas.

Знімання фільму відбуваються у столиці Хорватії Загребі. Очікується екшн-трилер під назвою «Острів Зміїний». Зйомки розгорнулися біля готелю «Esplanade». Місцеві мешканці, які стали свідками знімань, на вулицях помітили акторів у формі українських військових, а також оскароносних акторів Шона Пенна та Едріана Броуді. На знімальному майданчику також помітили барикади та мішки з піском.

Зазначається, що стрічка буде присвячена історії про підрив трубопроводів «Північний потік» та «Північний потік-2» біля острова Борнхольм у Балтійському морі. У центрі сюжету будуть герої, які зіграють команду українських водолазів.

Знімання розпочалися минулого місяця, нині дата виходу фільму невідома. Режисером фільму виступив Даг Лайман. Він є автором стрічок «Містер і місіс Сміт», «Телепорт», «На межі майбутнього», «Ідентифікація Борна», «Придорожній заклад» та інших.

Нагадаємо, 26 вересня 2022 року три з чотирьох труб газопроводу були підірвані. Внаслідок вибухів на трубопроводах «Північний потік» та «Північний потік-2» біля острова Борнхольм у Балтійському морі почався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виняткових економічних зонах Данії та Швеції.

Після інциденту радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи аварії на російському газопроводі «Північний потік», висловив думку, що Росія сама влаштувала цю диверсію.

Зауважимо, у серпні 2026 року Офіс Генерального прокурора заявив, що в межах українського розслідування наразі не встановлено жодних фактів, які б свідчили про причетність держави Україна, її органів влади чи посадових осіб до підриву газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2».