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Донька Шварценеггера показала сімейні фото з 79-річним батьком

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Арнольд і Кейт Шварценеггер позують та роблять вигляд, що розмовляють по телефону
фото: Іnstagram\katherineschwarzenegger

Кейт Шварценеггер поділилася новими та архівними фото з батьком

Донька голлівудського актора Арнольда Шварценеггера Кетрін привітала його з 79-річчям. З нагоди дня народження вона поділилася сімейними світлинами зі зірковим батьком. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Кетрін в Instagram.

Кетрін Шварценеггер привітала батька зі святом та зізналася, що її дітям особливо пощастило мати такого дідуся, як Арнольд Шварценеггер. «З днем народження, тату! Нам неймовірно пощастило, що ти наш. А нашим дітям ще більше пощастило, адже в них є такий дідусь – Опа», – написала вона.

Донька Шварценеггера показала сімейні фото з 79-річним батьком фото 1
фото: Іnstagram\katherineschwarzenegger

До свого привітання Шварценеггер додала низку фотографій батька. Це кадри з повсякденного життя їхньої родини. На одному з них актор дивиться у камеру, посміхаючись, а на його плечі сидить богомол.

Кейт Шварценеггер поділилася архівними батька у молоді роки
Кейт Шварценеггер поділилася архівними батька у молоді роки
фото: Іnstagram\katherineschwarzenegger
Донька Шварценеггера показала сімейні фото з 79-річним батьком фото 2
фото: Іnstagram\katherineschwarzenegger
Донька Шварценеггера показала сімейні фото з 79-річним батьком фото 3
фото: Іnstagram\katherineschwarzenegger

Інші кадри – архівні. На них Кейт Шварценеггер ще дитина, яку на руках тримає молодий батько.

Донька Шварценеггера показала сімейні фото з 79-річним батьком фото 4
фото: Іnstagram\katherineschwarzenegger

На ще одному фото Арнольд і Кейт сидять у закладі та роблять вигляд, що розмовляють по телефону.

Арнольд і Кейт Шварценеггер відпочивають на гірськолижному курорті
Арнольд і Кейт Шварценеггер відпочивають на гірськолижному курорті
фото: Іnstagram\katherineschwarzenegger
Донька Шварценеггера показала сімейні фото з 79-річним батьком фото 5
фото: Іnstagram\katherineschwarzenegger
Донька Шварценеггера показала сімейні фото з 79-річним батьком фото 6
фото: Іnstagram\katherineschwarzenegger

Інші світлини зроблені нещодавно. На них родина відпочиває на гірськолижному курорті, а також спілкується по відеозв'язку.

У свій день народження Арнольд Шварценеггер також опублікував допис зі свіжими фото. На них 79-річний актор займається у спортзалі. Зокрема, спортсмен закликав шанувальників не вітати його подарунками, а долучитися до його програми тренувань.

Донька Шварценеггера показала сімейні фото з 79-річним батьком фото 7
фото: Іnstagram.com/schwarzenegger

«Сьогодні мені виповнюється 79 років. Я не хочу жодних подарунків. Натомість ми з моєю командою збираємося перевернути фітнес-індустрію з ніг на голову», – йдеться у дописі.

Донька Шварценеггера показала сімейні фото з 79-річним батьком фото 8
фото: Іnstagram.com/schwarzenegger

До слова, голлівудська зірка Арнольд Шварценеггер розкрив секрет своєї молодості. Арнольд Шварценеггер відомий не лише як актор, але й як бодібілдер. Більшість його життя пов'язана зі спортом. У молоді роки він завжди мав великі навантаження, брав більшу вагу для занять та надавав перевагу інтенсивним тренуванням. Завдяки цьому він здобув свої титули у бодібілдингу. Однак у літньому віці актор змінив свою філософію життя.

Нагадаємо, дочка голлівудського актора Арнольда Шварценеггера Кетрін Шварценеггер поділилася світлинами зі своїм сином. Онуку Арнольда Шварценеггера Форду Фіцджеральду нині вже півтора року. Кетрін Шварценеггер рідко показує обличчя сина, тож на фото вона показалася із ним, позуючи у дзеркалі.

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Теги: Арнольд Шварценеггер дочка фото день народження

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