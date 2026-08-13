Максим Покровський звернувся до росіян з Ізюма (відео)

Максим Покровський нагадав росіянам про злочини в Бучі та Ізюмі

Фронтмен російського рок-гурту «Ногу свело!» Максим Покровський відвідав Ізюм та показав росіянам наслідки їхніх злочинних дій в Україні. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис артиста в Instagram.

Максим Покровський відвідав місце масових поховань мешканців Ізюма, яких вбили російські окупанти. Деяких із них перед вбивством катували. Кадри десятків могил музикант показав на камеру для своїх підписників із Росії, демонструючи наслідки дій російської армії.

«Росіяни, ми перебуваємо в тому місці, яке є доказом того геноциду, який ви скоїли в Україні. Це Ізюм, це місце масового поховання 449 мирних жителів, яких знищили, вбили. Багатьох із них перед цим катували. Те саме робили в Бучі», – розповів він.

Покровський нагадав росіянам про геноцид, за який відповідальні окупанти. Також артист наголосив, що подібні злочини зафіксовані у Бучі (Київська область). «Потім захотіли приховати сліди своїх злочинів. Росіяни, це могили, точніше кажучи, тут були могили мирних жителів Ізюма. Тут ваші співвітчизники або ви самі творили геноцид. Світла пам’ять вам, мирні жителі Ізюма і мирні жителі Бучі», – сказав музикант.

У коментарях під дописом росіяни наголосили, що в описаних злочинах винні самі українці, а також «ті, хто вбиває дітей у Палестині». У відповідь на ці коментарі Покровський порадив росіянам психіатричне лікування та наголосив на тому, що подібні заяви – лише результат російської пропаганди. Водночас деякі користувачі зауважили, що саме з допису артиста зрозуміли, що росіяни дійсно звинувачують у своїх злочинах українців.

Як писав «Главком», лідер російського рок-гурту «Ногу свело!» Максим Покровський приїхав до столиці вперше за останні 15 років. Він опинився в столиці під час нічної атаки РФ. Покровський поділився кадрами з нічного обстрілу. Спершу він почув, що розпочалася повітряна тривога, а згодом показався на вулиці з одним із членів своєї команди.

Нагадаємо, фронтмен гурту «Ногу свело!» російський музикант Максим Покровський, котрий нещодавно приїхав до Києва, розкрив мету свого візиту. Він повернувся до України після п’ятнадцятирічної перерви, щоб зняти документальний фільм.