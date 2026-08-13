На війні зникли безвісти двоє українських акторів: рідні бʼють на сполох

Актори разом служили в одній бригаді

Українські актори Олександр Мартиненко та Богдан Чередниченко зникли безвісти на фронті. Близькі військових повідомили деталі. Про це пише «Главком» із посиланням на допис в Instagram.

Як зазначають близькі, які створили акаунт для пошуку Олександра Мартиненка, він зник за «особливих обставин під час виконання бойового завдання». Також зазначалося, що актор є військовим 158-ї окремої механізованої бригади.

«Якщо ви маєте інформацію, яка може допомогти у пошуку Сашка, пишіть в особисті повідомлення. Якщо ви близька Сашкові людина і хочете слідкувати за перебігом пошуку, також задавайте питання в особисті повідомлення», – йдеться у дописі.

Олександр Мартиненко зник безвісти фото: Іnstagram.com/oleksandr_martynenko_poshuk

Під дописом у коментарях акторка Антоніна Хижняк повідомила, що Олександр Мартиненко разом із нею навчався в університеті. «Мій однокурсник, найбільш неординарна і талановита людина, яку я знаю. Знайдись, благаю», – написала актриса.

На війні зник безвісти актор Олександр Мартиненко фото: Іnstagram.com/oleksandr_martynenko_poshuk

Також в Instagram-сторис на акаунті опублікували інформацію про зникнення ще одного актора Богдана Чередниченка. «Всі питають новини, продовжуємо пошуки Сашка. Родина робить щоденні кроки. Чекаємо зворотного звʼязку бригади. Продовжуємо пошуки побратимів. От дізналися, що разом із Сашею зник також і актор Богдан Чередниченко», – йшлося у сторис.

Українські актори Олександр Мартиненко та Богдан Чередниченко зникли безвісти фото: Іnstagram.com/oleksandr_martynenko_poshuk

Відомо, що Богдана Чередниченка шукає його родина. Допис у групі про пошук безвісти зниклих опублікував його батько. Богдан Чередниченко має позивний Макей та також служив у 158-й окремій механізованій бригаді. Як зазначив батько військового, він зник на Сумщині у квітні.

На війні зник безвісти Богдан Чередниченко фото: Александр Чередниченко /Facebook

«Увага, розшук! Наш син Чередниченко Богдан Олександрович (Макей), 18 грудня 1998 року народження, 158-ма ОМБр, пʼята рота, 18.04.2026 року зник безвісти в околицях села Андріївка Сумської області! Можливо, у когось є хоч якась інформація про сина! Відгукніться, будь ласка!» – йдеться у повідомленні.

На війні зник безвісти Богдан Чередниченко фото: Александр Чередниченко /Facebook

Зазначимо, актор Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Захар Нечипор зник безвісти під час бойового завдання у 2023 році. Захищати країну від ворога він пішов у перший день повномасштабного вторгнення.