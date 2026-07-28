Донька Тома Круза відмовилася від батькового прізвища

Том Круз роками не спілкувався з донькою через релігію

Донька голлівудського актора Тома Круза, 20-річна Сурі Круз, офіційно змінила прізвище свого батька на нове, яке з’явилося у даних реєстрів виборців. Про це пише «Главком» із посиланням на People.

Так, Сурі Круз взяла нове прізвище Ноель (Noelle), яке є другим ім'ям її матері, акторки Кеті Голмс. Донька актора зареєструвалася для участі у виборах в окрузі Аллегені штату Пенсильванія (США) восени 2024 року. У документах вона була зазначена як Сурі Ноель.

Проте це не вперше, коли дівчина публічно уникала прізвища свого батька. У червні того ж року, коли Сурі Круз випустилася зі школи, на церемонії її представили під іншим прізвищем.

Сурі Круз зі своєю матірʼю Кеті Голмс на прогулянці фото: Daily Mail

Нині Сурі Ноель навчається в Університеті Карнегі-Меллона в Піттсбурзі, штаті Пенсильванія (США). «Я пишаюся своєю донькою. Звісно, мені бракуватиме того, що ми були поруч, але я дуже пишаюся нею і щаслива. Я пам'ятаю цей вік, цей час нових починань. Це захопливо – пізнавати себе», – говорила Кеті Голмс про свою дочку перед її вступом до університету.

Сурі Круз змінила своє прізвище на Ноель фото: Daily Mail

Як писало видання Daily Mail, однією з причин припинення спілкування Тома Круза і його доньки могла бути віра — саєнтологія, прихильником якої є актор. Том Круз приєднався до Церкви саєнтології ще на початку 1990-х.

У шлюбі з Томом Крузом Кеті Голмс також вивчала саєнтологію, а подружжя планувало виховувати доньку в цій вірі. Втім, після розлучення акторка повернулася до католицизму та хотіла, аби її донька не наслідувала віри свого батька.

Річ у тім, що саєнтологія відома тим, що люди, які залишають цю релігію або виступають проти неї у родині, мають розривати зв’язки з близькими. Тобто не спілкуватися з тими, хто не поділяє їхніх релігійних поглядів. «Том не може спілкуватися зі своєю донькою. Для саєнтології сама релігія завжди стоїть на першому місці, а сімейні стосунки – на другому», – коментувала дружина президента Церкви саєнтології Карен Де Ла Карьєр.

Нагадаємо, 64-річний американський актор Том Круз показався у незвичному образі. Голлівудський актор змінився до невпізнаваності для своєї нової ролі у фільмі «Діґґер». У новому фільмі Том Круз зіграє багатія Діґґера Рокуелла. У трейлері актор з'явився без своєї підтягнутої форми та пресу, а з животом. Водночас за допомогою гриму зірці додали ще десяток років.

Раніше «Главком» писав, дочка голлівудської зірки Тома Круза, Сурі Круз, у 17 років вступила до коледжу. Однак Том Круз не мав права радити щось дочці, тому що «він не бере участі в її житті» згідно договору, який заключив з акторкою Кеті Холмс після розлучення. Проте актор оплатив навчання доньки, як передбачає той самий договір.