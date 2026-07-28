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Донька Тома Круза відмовилася від батькового прізвища

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Сурі Круз народилася у шлюбі Тома Круза з акторкою Кеті Голмс
фото: Reuters/Daily Mail

Том Круз роками не спілкувався з донькою через релігію

Донька голлівудського актора Тома Круза, 20-річна Сурі Круз, офіційно змінила прізвище свого батька на нове, яке з’явилося у даних реєстрів виборців. Про це пише «Главком» із посиланням на People.

Так, Сурі Круз взяла нове прізвище Ноель (Noelle), яке є другим ім'ям її матері, акторки Кеті Голмс. Донька актора зареєструвалася для участі у виборах в окрузі Аллегені штату Пенсильванія (США) восени 2024 року. У документах вона була зазначена як Сурі Ноель.

Проте це не вперше, коли дівчина публічно уникала прізвища свого батька. У червні того ж року, коли Сурі Круз випустилася зі школи, на церемонії її представили під іншим прізвищем.

Сурі Круз зі своєю матірʼю Кеті Голмс на прогулянці
Сурі Круз зі своєю матірʼю Кеті Голмс на прогулянці
фото: Daily Mail

Нині Сурі Ноель навчається в Університеті Карнегі-Меллона в Піттсбурзі, штаті Пенсильванія (США). «Я пишаюся своєю донькою. Звісно, мені бракуватиме того, що ми були поруч, але я дуже пишаюся нею і щаслива. Я пам'ятаю цей вік, цей час нових починань. Це захопливо – пізнавати себе», – говорила Кеті Голмс про свою дочку перед її вступом до університету.

Сурі Круз змінила своє прізвище на Ноель
Сурі Круз змінила своє прізвище на Ноель
фото: Daily Mail

Як писало видання Daily Mail, однією з причин припинення спілкування Тома Круза і його доньки могла бути віра — саєнтологія, прихильником якої є актор. Том Круз приєднався до Церкви саєнтології ще на початку 1990-х.

У шлюбі з Томом Крузом Кеті Голмс також вивчала саєнтологію, а подружжя планувало виховувати доньку в цій вірі. Втім, після розлучення акторка повернулася до католицизму та хотіла, аби її донька не наслідувала віри свого батька.

Річ у тім, що саєнтологія відома тим, що люди, які залишають цю релігію або виступають проти неї у родині, мають розривати зв’язки з близькими. Тобто не спілкуватися з тими, хто не поділяє їхніх релігійних поглядів. «Том не може спілкуватися зі своєю донькою. Для саєнтології сама релігія завжди стоїть на першому місці, а сімейні стосунки – на другому», – коментувала дружина президента Церкви саєнтології Карен Де Ла Карьєр.

Нагадаємо, 64-річний американський актор Том Круз показався у незвичному образі. Голлівудський актор змінився до невпізнаваності для своєї нової ролі у фільмі «Діґґер». У новому фільмі Том Круз зіграє багатія Діґґера Рокуелла. У трейлері актор з'явився без своєї підтягнутої форми та пресу, а з животом. Водночас за допомогою гриму зірці додали ще десяток років.

Раніше «Главком» писав, дочка голлівудської зірки Тома Круза, Сурі Круз, у 17 років вступила до коледжу. Однак Том Круз не мав права радити щось дочці, тому що «він не бере участі в її житті» згідно договору, який заключив з акторкою Кеті Холмс після розлучення. Проте актор оплатив навчання доньки, як передбачає той самий договір.

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Теги: Том Круз діти дочка конфлікт сім'я

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