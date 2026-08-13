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Павло Зібров зустрів шанувальницю на борту літака (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Павло Зібров сфотографувався з шанувальницею після польоту
фото: скриншоти Іnstagram/pavlo_zibrov

Павло Зібров зустрів українців у літаку

Народний артист України Павло Зібров не залишається без уваги шанувальників не лише на сцені, але й на борту літака. Співак летів після концерту з Німеччини до Молдови, де натрапив на українців. Про це пише «Главком» із посиланням на сторінку Павла Зіброва в Instagram.

Одна з пасажирок зняла на відео Павла Зіброва, який проходив салоном літака. Співака одразу впізнали українці, які були на борту. Артист привітався з пасажирами та зрозумів, що українців у літаку чимало.

Павла Зіброва помітили на борту літака
Павла Зіброва помітили на борту літака
фото: скриншоти Іnstagram/pavlo_zibrov

«Оце був поворот, стільки захвату та позитивних емоцій давно вже не отримувала. Надзвичайна людина, така світла, щира і справжня. Не дивлячись на втому після концерту, всім посміхався, спілкувався і залюбки фотографувався. Улюблений артист на багато поколінь», – зазначила українка.

Павло Зібров сфотографувався з шанувальницею після польоту
Павло Зібров сфотографувався з шанувальницею після польоту
фото: скриншоти Іnstagram/pavlo_zibrov

Після польоту Зібров приділив час шанувальникам. Зокрема, він зробив селфі з пасажиркою, яка зняла його на камеру. «Є люди, чия творчість – це більше, ніж просто музика чи мистецтво. Це особлива енергетика, яка відчувається серцем. Цей артист – саме така людина. Він надихає, дарує неймовірне тепло й світло, наповнює простір щирими емоціями та справжністю. У його творчості немає фальші – лише відкритість, добро, любов і бажання ділитися прекрасним Його мистецтво торкається душі, дарує сили, створює настрій і нагадує, наскільки важливо залишатися щирими та людяними.  Це людина, яка не просто творить – вона надихає жити, відчувати, любити й вірити у прекрасне. І саме за цю щирість, тепло та неймовірну любов, яку вона дарує через свою творчість, її хочеться слухати знову і знову», – додала українка. Під цією сторис Павло Зібров подякував авторці за її слова. 

Зазначимо, Павло Зібров відвідав фестиваль Ukrfest у Німеччині в місті Франкфурт-на-Майні. Артист виконав на сцені свої хіти «День народження», «Марина» та інші. Крім того, він заспівав легендарну «Червону руту».

Нагадаємо, народний артист України Павло Зібров вразив мережу своїм новим фото. Співак зустрівся зі своїм колегою, народним артистом Іво Бобулом та поділився кадрами із зустрічі. Павло Зібров та Іво Бобул показалися разом, співаки обнялися та позували перед камерою. На фото можна побачити, як Павло Зібров показує палець вгору, а Іво Бобул, притулившись, обіймає його.

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Теги: Павло Зібров співак літак артист народний артист Німеччина

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