День рождения Блейк Лайвли: лучшие фото актрисы

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Блейк Лайвли

Сегодня, 25 августа, свой 31-й день рождения отмечает голливудская красотка Блейк Лайвли

Блейк Кристина Лайвли родилась в Калифорнии в семье актеров. Родители не хотели оставлять малышку на попечение няни и часто брали ее с собой на занятия по актерскому мастерству. Таким образом, Блейк начала познавать азы актерского искусства с самого раннего возраста, а в 10 лет сыграла свою первую роль. Это была зубная фея Трикси в фильме «Песочный человек», который продюсировал ее отец.

Фильм «Джинсы-талисман», вышедший на экраны в 2005 году, стал первой известной работой молодой актрисы. Добрая, вдохновляющая лента о приключениях четырех юных подруг, чью жизнь меняют волшебные джинсы, была воспринята на «ура» и зрителями, и критиками, так что актрисы мгновенно подписали контракт на сиквел, увидевший свет в 2007 году.

Блейк решила и дальше развивать данное амплуа и согласилась на съемки в молодежной комедии «Нас приняли!» с Джастином Лонгом в главной роли. Затем была роль в малобюджетном ужастике «Саймон говорит», который, к счастью Блейк, не попал на широкие экраны. Зато вышедшая в 2007 году мелодрама «Элвис и Аннабель» ч ее участием произвела настоящий фурор.

История проекта, который буквально перевернул жизнь Блейк Лайвли, сделав ее одной из самых востребованных красавиц Голливуда, началась довольно банально. Создатель сериала «Одинокие сердца» случайно наткнулся на книгу Сесилии фон Цигезар. Писательница описывала приключения учеников элитной школы, за которыми внимательно следит блогерша под ником «Сплетница».

Вместе с популярностью картины росла и популярность Блейк Лайвли, исполнившей. За три года, прошедшие с премьеры «Сплетницы», она была номинирована на множество престижных наград и дважды стала лауреатом премии Teen Choice Awards. После успеха «Сплетницы» Блейк Лайвли плавно перекочевала из молодежных комедий и мыльных сериалов в голливудские блокбастеры. Так, в 2009 году она снялась в драме «Частная жизнь Пиппы Ли» вместе с Киану Ривзом, Джулианной Мур, Вайноной Райдер и Моникой Белуччи.

В 2011 году Блейк Лайвли попала в список журнала Time «100 самых влиятельных людей», а журнал People включил ее в рейтинг «Самых красивых людей мира».