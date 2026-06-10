Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Дядя Жора випустив пісню «Випускний» та поділився спогадами зі шкільних років

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Вадим Мичковський зі своїми доньками Устиною, Уляною та Аміною
колаж: glavcom.ua

Дядя Жора розповів про свій випускний у стилі 90-х 
 
 
 
 

Український артист Дядя Жора, справжнє ім’я якого Вадим Мичковський, випустив нову пісню та кліп «Випускний». В ексклюзивному коментарі «Главкому» співак поділився особистим та пригадав найяскравіші моменти свого випускного та своїх доньок.

Нова пісня Вадима Мичковського описує одну із найважливіших подій кожного учня – випускний, коли старшокласники крокують у доросле життя, залишаючи безтурботні шкільні будні за партою.

Дядя Жора випустив нову пісню «Випускний»
Дядя Жора випустив нову пісню «Випускний»
фото: пресслужба Вадима Мичковського

Для Дяді Жори випускний – це особливе свято, яке відбувається у житті кожного лише раз в житті. Він вважає, що випускний варто відзначати яскраво, адже спогади з цього дня залишаються на все життя.

«Випускний – один раз у житті. Це особливий день та свято для класу, для друзів, для твого оточення на цей момент. Тому випуск треба робити яскраво. Це альбом, який ти потім відкриваєш і згадуєш, як було класно, легко, спокійно. Попри екзамени, тести... Це здається важким, але потім починається інший період життя. Дорослий, відповідальний, і ти розумієш, як було класно в школі», – сказав співак.

Вадим Мичковський з доньками та дружиною
Вадим Мичковський з доньками та дружиною
фото надане Вадимом Мичковським

Вадим Мичковський пригадав й свій випускний. Попри те, що для артиста це було давно, він все одно має яскраві спогади. Випускний співака проходив у класичному стилі 1990-х років, однак саме це й зробило його пам’ятним для ведучого.

Цей день Дядя Жора згадує з посмішкою. «Зібралися в актовому залі, зібралися зі стрічками «Випускник», отримали атестати. У спортзалі були накриті столи, поїли, випили, танцювали під колоночки, оце класика 90-х, і пішли зустрічати світанок. Фотографувалися біля фонтанів, гуляли, танцювали, сиділи, співали під гітару. Це було душевно», – поділився шоумен.

Ще одними важливими спогадами для Вадима Мичковського є випускні його доньок. Старша донька артиста Уляна закінчила школу у 2019 році, а Устина – у 2024.

Вадим Мичковський зі старшою донькою Уляною
Вадим Мичковський зі старшою донькою Уляною
фото надане Вадимом Мичковським

Батько випускниць був організатором їхнього шкільного свята, оскільки з дружиною були активістами у батьківському комітеті. Тож шоумен влаштував шоу на випускному доньок.

«Випускний Уляни ми взяли на себе, і все пройшло ідеально. Додав від себе виступи колективів, домовився із ведучим. Були свої колективи, і бой-бенд, і гьорлз-бенд, і фокусники, і шоу, щоб це було яскраво. Тому що випуск – один раз в житті. Тим паче якщо там моя донька, я хочу, щоб у неї був найкращий випуск. Тому я трошки приклав руку, і все ж таки вийшло. В моїх доньок був найкращий випуск», – розповів зірковий тато.

Родина Вадима Мичковського на випускному його доньки Устини
Родина Вадима Мичковського на випускному його доньки Устини
фото: Іnstagram/ustina_michh/

Тож трек «Випускний» є для Вадима Мичковського особливою. Він вирішив створити пісню, яка роками буде звучати на випускних українських старшокласників.

«Кожну пісню, яку я пишу, я її переживаю особисто. Це ж сердечко, з душі дістаю. Музика – це класний жанр, тому що тут в одну стрічку ти впихуєш пів життя. Я подумав, скоро випускні, а про них є кілька пісень. Я думаю, треба зробити вічну пісню. Це пісня на роки. Тому захотілося щось сенсове, класне, душевне, вайбове. І от написалася ця пісня, і дуже хочеться, щоб вона попала прямо в серце, в душу кожного», – зізнався артист.

Дядя Жора випустив нову пісню «Випускний»
Дядя Жора випустив нову пісню «Випускний»
фото: пресслужба Вадима Мичковського

За словами автора пісні, слухачі у соцмережах перед релізом треку вже оцінили його. Рядки композиції викликали в українців чимало емоцій, тож артист вирішив доповнити пісню кліпом.

«Коли опублікували перший шматочок, мені в соцмережах люди писали: «Плачемо з перших рядків». Спочатку з командою думали, можливо, не треба кліп. І я одразу сказав: «Ні, кліп треба, тому що це візуал, це дуже важливо». І ми в кліпі передали ту атмосферу ностальгії, коли ти повертаєшся в рідну школу вже через багато років, ходиш по коридорах, класах і згадуєш, як це було», – пояснив автор пісні.

Дядя Жора - Випускний

Тож співак сподівається, що його нова пісня та кліп «Випускний» зможе повернути глядачів спогадами у шкільні роки. А для випускників нагадати про його важливість. «Для випускників та їхніх батьків. Вітання випускникам!», – додав Дядя Жора.

Нагадаємо, український артист Дядя Жора представив нову композицію «Тобою», присвячену темі кохання та глибокого емоційного зв’язку між людьми. Прем’єра треку відбулася напередодні Дня святого Валентина. За словами виконавця, нова робота стала для нього особливою, адже відображає більш чуттєвий напрямок у творчості. 

Читайте також:

Теги: школа сім'я співак школярі пісня прем'єра кліпа кліп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через сім років після закриття пароєкта Ігор Кондратюк погодився повернути «Караоке на Майдані» на ТБ
Повернення «Караоке на Майдані». Ігор Кондратюк – про рестарт шоу, сина-військового та трагедію Олега Винника
23 травня, 20:30
Андрій Миколайчук розкрив подробиці свого життя під час війни
«Все розбомбили». Андрій Миколайчук розповів, як росіяни знищили його будинок
21 травня, 17:42
Поліція щомісяця отримувала десятки заяв про булінг у школах
Українські школи накрила хвиля булінгу: що показала статистика
15 травня, 09:20
Останній дзвоник у так званій ДНР у 2015 році
Окупанти на захоплених територіях використали «останні дзвоники» для вербування випускників в армію РФ
30 травня, 07:59
Соціологи наголошують, що вивчення математики є важливим для розвитку абстрактного мислення
Чи потрібна математика пересічному українцю? Соціологи назвали вражаючу цифру
3 червня, 12:57
Олександра Максименко створила браслет, який допомагає людям із порушенням зору краще орієнтуватися
На Житомирщині 14-річна винахідниця створила смарт-браслет для незрячих
3 червня, 20:33
Співачка Оля Полякова знялася у схожому образі зірки Мадонни
Полякова скопіювала Мадонну у своєму скандальному кліпі
Вчора, 16:18
НМТ запровадили під час пандемії COVID-19 – він діє досі, вже в умовах воєнного стану
До 20% випускників щороку не долають поріг НМТ – Міносвіти
Вчора, 03:04
Наталія Дзісяк мала рідкісне захворювання крові
19-річна тернополянка стала доноркою для своєї матері з рідкісною хворобою
8 червня, 19:20

Шоу-біз

Дядя Жора випустив пісню «Випускний» та поділився спогадами зі шкільних років
Дядя Жора випустив пісню «Випускний» та поділився спогадами зі шкільних років
Колишній концертний директор Ротару назвав співачку, яка за рівнем вокального таланту наблизилася до рівня Софії Михайлівни
Колишній концертний директор Ротару назвав співачку, яка за рівнем вокального таланту наблизилася до рівня Софії Михайлівни
«Богохульство від Олі Полякової є огидним». Священники пішли війною проти співачки
«Богохульство від Олі Полякової є огидним». Священники пішли війною проти співачки
Колишній концертний директор Софії Ротару розказав, як російські колеги відреагували на війну
Колишній концертний директор Софії Ротару розказав, як російські колеги відреагували на війну
Зібров прокоментував чутки про кумівство з Білик та хрещення брата Аліни Гросу
Зібров прокоментував чутки про кумівство з Білик та хрещення брата Аліни Гросу
Імена Потапа і Каменських зникли з «Алеї зірок» у Києві 
Імена Потапа і Каменських зникли з «Алеї зірок» у Києві 

Новини

США вимагають від Європи закрити кордони через Еболу перед ЧС-2026
Сьогодні, 03:50
Ворог почав застосовувати дрони на частотах, які не бачить більшість детекторів – Флеш
Вчора, 21:36
НАSА розкрило деталі та екіпаж місії «Артеміда-3»
Вчора, 20:46
Туск розкритикував переговори у Лондоні без Польщі
Вчора, 18:58
У Москві пролунав другий за день вибух автомобіля, на місці працюють спецслужби (фото)
Вчора, 18:55
Вибух авто у Підмосков'ї: ліквідовано полковника, який відповідав за постачання ракет і снарядів (відео)
Вчора, 18:38

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua