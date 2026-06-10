Дядя Жора випустив пісню «Випускний» та поділився спогадами зі шкільних років

Дядя Жора розповів про свій випускний у стилі 90-х









Український артист Дядя Жора, справжнє ім’я якого Вадим Мичковський, випустив нову пісню та кліп «Випускний». В ексклюзивному коментарі «Главкому» співак поділився особистим та пригадав найяскравіші моменти свого випускного та своїх доньок.

Нова пісня Вадима Мичковського описує одну із найважливіших подій кожного учня – випускний, коли старшокласники крокують у доросле життя, залишаючи безтурботні шкільні будні за партою.

Дядя Жора випустив нову пісню «Випускний» фото: пресслужба Вадима Мичковського

Для Дяді Жори випускний – це особливе свято, яке відбувається у житті кожного лише раз в житті. Він вважає, що випускний варто відзначати яскраво, адже спогади з цього дня залишаються на все життя.

«Випускний – один раз у житті. Це особливий день та свято для класу, для друзів, для твого оточення на цей момент. Тому випуск треба робити яскраво. Це альбом, який ти потім відкриваєш і згадуєш, як було класно, легко, спокійно. Попри екзамени, тести... Це здається важким, але потім починається інший період життя. Дорослий, відповідальний, і ти розумієш, як було класно в школі», – сказав співак.

Вадим Мичковський з доньками та дружиною фото надане Вадимом Мичковським

Вадим Мичковський пригадав й свій випускний. Попри те, що для артиста це було давно, він все одно має яскраві спогади. Випускний співака проходив у класичному стилі 1990-х років, однак саме це й зробило його пам’ятним для ведучого.

Цей день Дядя Жора згадує з посмішкою. «Зібралися в актовому залі, зібралися зі стрічками «Випускник», отримали атестати. У спортзалі були накриті столи, поїли, випили, танцювали під колоночки, оце класика 90-х, і пішли зустрічати світанок. Фотографувалися біля фонтанів, гуляли, танцювали, сиділи, співали під гітару. Це було душевно», – поділився шоумен.

Ще одними важливими спогадами для Вадима Мичковського є випускні його доньок. Старша донька артиста Уляна закінчила школу у 2019 році, а Устина – у 2024.

Вадим Мичковський зі старшою донькою Уляною фото надане Вадимом Мичковським

Батько випускниць був організатором їхнього шкільного свята, оскільки з дружиною були активістами у батьківському комітеті. Тож шоумен влаштував шоу на випускному доньок.

«Випускний Уляни ми взяли на себе, і все пройшло ідеально. Додав від себе виступи колективів, домовився із ведучим. Були свої колективи, і бой-бенд, і гьорлз-бенд, і фокусники, і шоу, щоб це було яскраво. Тому що випуск – один раз в житті. Тим паче якщо там моя донька, я хочу, щоб у неї був найкращий випуск. Тому я трошки приклав руку, і все ж таки вийшло. В моїх доньок був найкращий випуск», – розповів зірковий тато.

Родина Вадима Мичковського на випускному його доньки Устини фото: Іnstagram/ustina_michh/

Тож трек «Випускний» є для Вадима Мичковського особливою. Він вирішив створити пісню, яка роками буде звучати на випускних українських старшокласників.

«Кожну пісню, яку я пишу, я її переживаю особисто. Це ж сердечко, з душі дістаю. Музика – це класний жанр, тому що тут в одну стрічку ти впихуєш пів життя. Я подумав, скоро випускні, а про них є кілька пісень. Я думаю, треба зробити вічну пісню. Це пісня на роки. Тому захотілося щось сенсове, класне, душевне, вайбове. І от написалася ця пісня, і дуже хочеться, щоб вона попала прямо в серце, в душу кожного», – зізнався артист.

Дядя Жора випустив нову пісню «Випускний» фото: пресслужба Вадима Мичковського

За словами автора пісні, слухачі у соцмережах перед релізом треку вже оцінили його. Рядки композиції викликали в українців чимало емоцій, тож артист вирішив доповнити пісню кліпом.

«Коли опублікували перший шматочок, мені в соцмережах люди писали: «Плачемо з перших рядків». Спочатку з командою думали, можливо, не треба кліп. І я одразу сказав: «Ні, кліп треба, тому що це візуал, це дуже важливо». І ми в кліпі передали ту атмосферу ностальгії, коли ти повертаєшся в рідну школу вже через багато років, ходиш по коридорах, класах і згадуєш, як це було», – пояснив автор пісні.

Дядя Жора - Випускний

Тож співак сподівається, що його нова пісня та кліп «Випускний» зможе повернути глядачів спогадами у шкільні роки. А для випускників нагадати про його важливість. «Для випускників та їхніх батьків. Вітання випускникам!», – додав Дядя Жора.

Нагадаємо, український артист Дядя Жора представив нову композицію «Тобою», присвячену темі кохання та глибокого емоційного зв’язку між людьми. Прем’єра треку відбулася напередодні Дня святого Валентина. За словами виконавця, нова робота стала для нього особливою, адже відображає більш чуттєвий напрямок у творчості.