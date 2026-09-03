Росія знизила прогноз видобутку нафти до мінімуму за 17 років

Кремль також переглянув плани експорту нафти й палива на 2026–2027 роки

Уряд Росії знизив прогноз видобутку нафти на 2026 рік до найнижчого рівня за 17 років і переглянув плани з експорту палива на 2026–2027 роки на тлі наслідків війни проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Видобуток впаде до рівня 2009 року

Проєкт урядового прогнозу, який мають остаточно затвердити наприкінці вересня і використовуватимуть під час формування бюджету, знижує оцінки видобутку нафти на 2026–2029 роки на 16–20 млн тонн порівняно з травневим варіантом. За базовим сценарієм видобуток сирої нафти в Росії – третій за обсягом країні у світі – цього року скоротиться на 17,2 млн тонн, до 494,2 млн тонн, або 9,88 млн барелів на день. Це найнижчий показник з 2009 року.

Наступного року видобуток має відновитися до 500 млн тонн, але це все одно на 16 млн тонн менше за попередній прогноз. У 2028–2029 роках видобуток продовжить зростати, однак залишатиметься нижчим за рівень 2025 року.

Це вже не перше зниження очікувань Кремля цього року: ще у травні відомство прогнозувало стабільний видобуток нафти на 2026 рік з подальшим зростанням, а вже в липні видобуток і конденсат зросли порівняно з червнем – однак у серпні втримати цей рівень Росії, за оцінками джерел, не вдалося.

Що з експортом

Згідно з проєктом прогнозу, експорт сирої нафти з Росії цього року може сягнути 244,7 млн тонн проти 230,8 млн тонн у 2025 році – це на 7,5 млн тонн більше за попередній прогноз. Однак надалі планка знижуватиметься:

у 2027 році експорт сирої нафти скоротиться до 232,5 млн тонн;

у 2028–2029 роках – різко впаде до 216,6 млн тонн.

Щоб подолати дефіцит на внутрішньому ринку, Росія запровадила заборону на експорт дизельного палива, а також обмеження на закордонний продаж бензину та авіаційного гасу. Через це уряд очікує, що експорт палива цього року скоротиться на 27,3 млн тонн, до 98,5 млн тонн, що на 24,1 млн тонн менше за попередній прогноз. Наступного року експорт палива має зрости до 113,1 млн тонн, але це майже на 13 млн тонн менше за рівень 2025 року і на 21 млн тонн менше за попередній прогноз.

Нагадаємо, у червні Росія вперше з початку 2026 року офіційно визнала зниження обсягів видобутку нафти — тоді про це заявив віцепрем'єр РФ Олександр Новак, пояснивши це позаплановим ремонтом на нафтопереробних заводах.