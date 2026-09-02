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Чи подорожчає мобільний зв’язок в Україні: що кажуть оператори

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Чи подорожчає мобільний зв’язок в Україні: що кажуть оператори
Мобільні оператори повідомили про плани щодо вартості тарифів
колаж: glavcom.ua

Оператори пояснили, чи можуть витрати на роботу мереж вплинути на ціни для абонентів

Найближчим часом українським абонентам не варто очікувати підвищення вартості мобільного зв’язку. «Главком» звернувся до мобільних операторів після появи інформації про можливе подорожчання послуг.

У компанії lifecell повідомили, що наразі не планують підвищувати тарифи для своїх абонентів. «Найближчим часом компанія не планує підвищувати тарифи на мобільний зв’язок для своїх абонентів», – йдеться у відповіді оператора.

Аналогічну позицію озвучив «Київстар». Там також не планують найближчим часом переглядати вартість тарифів. «Наразі «Київстар»  не планує перегляду вартості тарифів. У разі будь-яких змін компанія завчасно поінформує абонентів відповідно до чинних вимог», – зазначили у компанії.

Таким чином, найближчим часом «Київстар» та lifecell не планують підвищувати тарифи на мобільний зв’язок для своїх абонентів. У разі зміни вартості послуг оператори обіцяють завчасно повідомити клієнтів.

Які тарифи на мобільний зв’язок діють зараз

У операторів ціни на мобільний зв’язок відрізняються залежно від тарифного плану та умов підключення.

Скільки коштують популярні тарифи мобільних операторів в Україні
Скільки коштують популярні тарифи мобільних операторів в Україні
колаж glavcom.ua

У lifecell тариф «Максі» коштує 400 грн на чотири тижні за стандартного підключення. Для абонентів, які переносять свій номер до lifecell, діє ціна 270 грн. Тариф «Мега» коштує 550 грн на чотири тижні.

У Vodafone тариф Flexx GO для нових абонентів передплати коштує 420 грн на чотири тижні та включає 25 ГБ інтернету і 500 хвилин. Flexx TOP коштує 550 грн на чотири тижні та передбачає 50 ГБ і 800 хвилин. В обох тарифах дзвінки в мережі Vodafone безлімітні.

У «Київстар» тариф «Все Разом Легкий» коштує 450 грн на чотири тижні. До нього входять 20 ГБ мобільного інтернету, 300 хвилин на інші номери, безлімітні дзвінки в мережі та домашній інтернет. «Все Разом Крутий» коштує 550 грн на чотири тижні та включає 50 ГБ, 600 хвилин, безлімітні дзвінки в мережі й домашній інтернет.

Раніше «Главком» писав, що експерт з телекомунікацій Олександр Глущенко допускав зростання тарифів на мобільний зв’язок до кінця 2026 року. Серед причин він називав, зокрема, додаткові витрати операторів на акумулятори, генератори та інші системи резервного живлення для роботи мереж під час тривалих відключень електроенергії.

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Теги: ціни мобільні оператори мобільний зв’язок Київстар

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