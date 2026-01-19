Тіна Кароль відповіла на критику своєї пісні про відсутність світла та тепла
Користувачі припустили, що нова пісня Тіни Кароль є замовленням влади
У мережі стала популярна нова пісня Тіни Кароль. Артистка заспівала про відсутність світла, води та тепла. Однак її пісню розкритикували користувачі в мережі. Про це пише «Главком» із посиланням на відео.
Користувачі не оцінили підтримки Тіни Кароль із піснею про відсутність тепла та світла. Своє невдоволення українці висловили в коментарях під відео співачки у TikTok. У пісні Кароль звучать такі слова: «У нас немає світла, та в нас є тепло; у нас немає тепла, та в нас є добро. У нас немає води, та в нас є ми. У мене – ти, у тебе – я. Ми разом, ми сім’я».
Тіна Кароль відреагувала на критику у свою сторону. Співачка прокоментувала хейт та закиди про те, що її пісню замовила в неї влада. «Холодно, неприємно та сумно абсолютно всім однаково! Посил – про людське тепло! Так, у мене є генератор. І я його заправляю за свої власні кошти. І це дорого, як і всі – боремося з кризою. Усі коментарі, що пісня замовна владою – дурня цілковита!», – написала співачка у своєму Telegram-каналі.
Як українці відреагували на нову пісню Тіни Кароль
- «Тіно, ви знущаєтеся? Скажіть це військовим! Звичайно, коли є купа грошей, можна виїхати в теплу країну й синочка туди відвезти».
- «Поховала кар’єру».
- «Вони реально думають, що наш народ усе проковтне».
- «На яку аудиторію розрахований цей хіт?».
- «Ну так над нами відверто ще ніхто не насміхався».
Нагадаємо, як українська співачка Тіна Кароль анонсувала передзамовлення на свій ювілейний альбом «Кохання. Сльози. Маніфест». Тіна Кароль присвятила його своїй кар’єрі тривалістю у 20 років. Старт перезамовлень почався 19 грудня 2025 року.
