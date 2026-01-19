Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Тіна Кароль відповіла на критику своєї пісні про відсутність світла та тепла

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Українці розкритикували нову пісню Тіни Кароль
фото: скриншот Тiktok/tinakarol

Користувачі припустили, що нова пісня Тіни Кароль є замовленням влади

У мережі стала популярна нова пісня Тіни Кароль. Артистка заспівала про відсутність світла, води та тепла. Однак її пісню розкритикували користувачі в мережі. Про це пише «Главком» із посиланням на відео.

Користувачі не оцінили підтримки Тіни Кароль із піснею про відсутність тепла та світла. Своє невдоволення українці висловили в коментарях під відео співачки у TikTok. У пісні Кароль звучать такі слова: «У нас немає світла, та в нас є тепло; у нас немає тепла, та в нас є добро. У нас немає води, та в нас є ми. У мене – ти, у тебе – я. Ми разом, ми сім’я».

Тіна Кароль відреагувала на критику у свою сторону. Співачка прокоментувала хейт та закиди про те, що її пісню замовила в неї влада. «Холодно, неприємно та сумно абсолютно всім однаково! Посил – про людське тепло! Так, у мене є генератор. І я його заправляю за свої власні кошти. І це дорого, як і всі – боремося з кризою. Усі коментарі, що пісня замовна владою – дурня цілковита!», – написала співачка у своєму Telegram-каналі.

Як українці відреагували на нову пісню Тіни Кароль

  • «Тіно, ви знущаєтеся? Скажіть це військовим! Звичайно, коли є купа грошей, можна виїхати в теплу країну й синочка туди відвезти».
  • «Поховала кар’єру».
  • «Вони реально думають, що наш народ усе проковтне».
  • «На яку аудиторію розрахований цей хіт?».
  • «Ну так над нами відверто ще ніхто не насміхався».

Нагадаємо, як українська співачка Тіна Кароль анонсувала передзамовлення на свій ювілейний альбом «Кохання. Сльози. Маніфест». Тіна Кароль присвятила його своїй кар’єрі тривалістю у 20 років. Старт перезамовлень почався 19 грудня 2025 року. 

Читайте також:

Теги: співачка пісня Тіна Кароль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Традиційний вечір колядок у Спасо-Преображенському соборі у Києві – символ єдності та сили духу українців
П’ять хорів заспівали колядки для воїнів 95-ї бригади
28 грудня, 2025, 15:45
Інтерактивне серце на Софійській площі
На Софійській площі Києва можна доторкнутися до велетенського крижаного серця
25 грудня, 2025, 15:56
Нову версію пісні «Щедрика» виконали бандурист Іван Ткаленко та саксофоніст Андрій Мартиненко
Військові Культурних сил виконали нову версію «Щедрика» на Центральному вокзалі Києва (відео)
31 грудня, 2025, 12:55
Оля Полякова дала інтерв’ю для видання The Times
Де в Україні купують найбільше квитків на концерти? Оля Полякова розповіла про парадокс
7 сiчня, 18:33
1 жовтня 2025 Тамарі Калустян виповнилося 100 років
На 101 році життя померла видатна українська співачка
11 сiчня, 17:08
Valeriya Force запідозрили у співпраці з росіянином
Фіналістка Нацвідбору на Євробачення потрапила у скандал через співпрацю з росіянином
16 сiчня, 20:38
Кажанна заявляє про необхідність реформування українського шоубізнесу
Скандал у шоубізі: співачка Кажанна звинуватила лейбл Джері Хейл у «рабському контракті»
Сьогодні, 09:33
Тетяна Недєльська відкрила ворота свого маєтку для всіх, хто у скруті
Енергетичний колапс у столиці. Народна артистка України запрошує рятуватися в її маєток
11 сiчня, 17:52
Могилевська показала, як відігріває дім
Могилевська показала, як її родина повернулася з відпустки у змерзлий дім
Вчора, 16:27

Шоу-біз

Тіна Кароль відповіла на критику своєї пісні про відсутність світла та тепла
Тіна Кароль відповіла на критику своєї пісні про відсутність світла та тепла
Тарас Тополя відреагував на злив інтимних відео ексдружини у мережу
Тарас Тополя відреагував на злив інтимних відео ексдружини у мережу
Переможець «Голосу країни» Сергій Лазановський потрапив до лікарні
Переможець «Голосу країни» Сергій Лазановський потрапив до лікарні
Затримано чоловіка, який шантажував співачку Alyosha інтимними відео
Затримано чоловіка, який шантажував співачку Alyosha інтимними відео
Скандал у шоубізі: співачка Кажанна звинуватила лейбл Джері Хейл у «рабському контракті»
Скандал у шоубізі: співачка Кажанна звинуватила лейбл Джері Хейл у «рабському контракті»
Мальта обрала свого учасника Євробачення
Мальта обрала свого учасника Євробачення

Новини

Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
Сьогодні, 17:58
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 січня
Сьогодні, 05:59
В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
Вчора, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
16 сiчня, 12:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua