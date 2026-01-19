Тіна Кароль відповіла на критику своєї пісні про відсутність світла та тепла

Користувачі припустили, що нова пісня Тіни Кароль є замовленням влади

У мережі стала популярна нова пісня Тіни Кароль. Артистка заспівала про відсутність світла, води та тепла. Однак її пісню розкритикували користувачі в мережі. Про це пише «Главком» із посиланням на відео.

Користувачі не оцінили підтримки Тіни Кароль із піснею про відсутність тепла та світла. Своє невдоволення українці висловили в коментарях під відео співачки у TikTok. У пісні Кароль звучать такі слова: «У нас немає світла, та в нас є тепло; у нас немає тепла, та в нас є добро. У нас немає води, та в нас є ми. У мене – ти, у тебе – я. Ми разом, ми сім’я».

Тіна Кароль відреагувала на критику у свою сторону. Співачка прокоментувала хейт та закиди про те, що її пісню замовила в неї влада. «Холодно, неприємно та сумно абсолютно всім однаково! Посил – про людське тепло! Так, у мене є генератор. І я його заправляю за свої власні кошти. І це дорого, як і всі – боремося з кризою. Усі коментарі, що пісня замовна владою – дурня цілковита!», – написала співачка у своєму Telegram-каналі.

Як українці відреагували на нову пісню Тіни Кароль

«Тіно, ви знущаєтеся? Скажіть це військовим! Звичайно, коли є купа грошей, можна виїхати в теплу країну й синочка туди відвезти».

«Поховала кар’єру».

«Вони реально думають, що наш народ усе проковтне».

«На яку аудиторію розрахований цей хіт?».

«Ну так над нами відверто ще ніхто не насміхався».

Нагадаємо, як українська співачка Тіна Кароль анонсувала передзамовлення на свій ювілейний альбом «Кохання. Сльози. Маніфест». Тіна Кароль присвятила його своїй кар’єрі тривалістю у 20 років. Старт перезамовлень почався 19 грудня 2025 року.