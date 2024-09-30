Український фільм переміг на кінофестивалі в Страсбурзі

Головну роль у стрічці виконав Володимир Кравчук, нині військовослужбовець ЗСУ

Фільм українського режисера Павла Острікова «Ти – космос» переміг на Європейському фестивалі фантастичного кіно у Страсбурзі. Про це повідомляє Держкіно.

«Ти – космос» отримав головну відзнаку фестивалю – Golden Octopus, а також нагороду Silver Melies, яка відкриває шлях до змагань за найпрестижнішу нагороду європейського жанрового кіно – Golden Melies.

Світова прем’єра дебютної стрічки Павла Острікова «Ти – космос» відбулася в рамках програми Discovery на Міжнародному кінофестивалі у Торонто (TIFF).

У 2020 році проєкт фільму став одним із переможців 14-го конкурсного відбору Держкіно. Тоді продюсерська компанія ForeFilms розпочала підготовку до зйомок. Для зйомок створили складні павільйонні декорації у павільйонах ДП «Національна кінематека України», аніматронік робота, який самостійно рухався в кадрі, концепти корабля й інтер’єрів, щоб показати всі космічні сцени дійсно «космічно».

За сюжетом, «Ти – космос» – науково-фантастична трагікомедія про українського далекобійника Андрія, який після вибуху Землі залишається майже єдиним живим у Всесвіті. Зв’язок із ним встановлює французька вчена Катрін, і вони вирішують летіти назустріч одне одному, попри величезну відстань.

Головну роль у фільмі виконав Володимир Кравчук, нині військовослужбовець ЗСУ, а його партнером став робот Максим, озвучений Леонідом Попадьком, також військовим.

Стрічку створено за підтримки Державного агентства з питань кіно, компанією ForeFilms, копродукція Україна, Бельгія. В український прокат фільм вийде навесні 2025 року.

Нагадаємо, що світова прем’єра документального фільму «Сімейний альбом» української режисерки Марини Ткачук відбудеться на ювілейному Варшавському міжнародному кінофестивалі 13 жовтня 2024 року. Фільм буде представлений у секції Documentary Competition.