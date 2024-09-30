Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Український фільм переміг на кінофестивалі в Страсбурзі

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Український фільм переміг на кінофестивалі в Страсбурзі
«Ти – космос» отримав головну відзнаку фестивалю – Golden Octopus
кадр із фільму «Ти – космос»

Головну роль у стрічці виконав Володимир Кравчук, нині військовослужбовець ЗСУ

Фільм українського режисера Павла Острікова «Ти – космос» переміг на Європейському фестивалі фантастичного кіно у Страсбурзі. Про це повідомляє Держкіно. 

«Ти – космос» отримав головну відзнаку фестивалю – Golden Octopus, а також нагороду Silver Melies, яка відкриває шлях до змагань за найпрестижнішу нагороду європейського жанрового кіно – Golden Melies.

Світова прем’єра дебютної стрічки Павла Острікова «Ти – космос» відбулася в рамках програми Discovery на Міжнародному кінофестивалі у Торонто (TIFF).

У 2020 році проєкт фільму став одним із переможців 14-го конкурсного відбору Держкіно. Тоді продюсерська компанія ForeFilms розпочала підготовку до зйомок. Для зйомок створили складні павільйонні декорації у павільйонах ДП «Національна кінематека України», аніматронік робота, який самостійно рухався в кадрі, концепти корабля й інтер’єрів, щоб показати всі космічні сцени дійсно «космічно».

За сюжетом, «Ти – космос» – науково-фантастична трагікомедія про українського далекобійника Андрія, який після вибуху Землі залишається майже єдиним живим у Всесвіті. Зв’язок із ним встановлює французька вчена Катрін, і вони вирішують летіти назустріч одне одному, попри величезну відстань.

Головну роль у фільмі виконав Володимир Кравчук, нині військовослужбовець ЗСУ, а його партнером став робот Максим, озвучений Леонідом Попадьком, також військовим.

Стрічку створено за підтримки Державного агентства з питань кіно, компанією ForeFilms, копродукція Україна, Бельгія. В український прокат фільм вийде навесні 2025 року.

Нагадаємо, що світова прем’єра документального фільму «Сімейний альбом» української режисерки Марини Ткачук відбудеться на ювілейному Варшавському міжнародному кінофестивалі 13 жовтня 2024 року. Фільм буде представлений у секції Documentary Competition.

Читайте також:

Теги: фільм фестиваль кіно

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

фото: Associated Press
Леді Гага з'явилася на фотоколі у вінтажній сукні, яка має прихований зміст
27 вересня, 13:39
Стрічка «Медовий місяць» Жанни Озірної отримала найбільше номінацій
Національна премія «Кіноколо» оголосила номінантів 2024 року
25 вересня, 20:41
Кетрін Зети-Джонс та Майкл Дуглас на відкритті іменної зірки Майкла Дугласа на Алеї слави, листопад 2018 року
Голівудські актори Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас святкують два ювілеї в один день
25 вересня, 14:02
Перша кінопрем’єра 2025 року. У Києві відзняли фінальну сцену фільму «Потяг у 31 грудня»
Перша кінопрем’єра 2025 року. У Києві відзняли фінальну сцену фільму «Потяг у 31 грудня»
24 вересня, 15:31
Фестиваль, історія якого 35 років тому розпочалася у Чернівцях, може відродитися у Польщі
Ювілей фестивалю «Червона рута». Що сталося з зірками, які запалали 35 років тому
21 вересня, 20:00
Російська режисерка Анастасія Трофімова
Ще один міжнародний кінофестиваль покаже фільм «Росіяни на війні». Реакція МЗС
19 вересня, 10:54
У бюджеті на 2024 рік на державну підтримку кінематографії передбачалося 634,7 млн грн
Уряд хоче серйозно скоротити фінансування Держкіно в наступному році
16 вересня, 22:15
У Києві відкрився пам'ятник українському кінорежисеру Олександру Довженку (фото)
У Києві відкрився пам'ятник українському кінорежисеру Олександру Довженку (фото)
15 вересня, 13:05
У результаті голосування претендентом обрано фільм «Ля Палісіада»
Оскар 2025: Стало відомо, який фільм представить Україну
9 вересня, 20:57

Соціум

Український фільм переміг на кінофестивалі в Страсбурзі
Український фільм переміг на кінофестивалі в Страсбурзі
Росіяни потрапили у власну пастку на Курщині: подробиці від Forbes
Росіяни потрапили у власну пастку на Курщині: подробиці від Forbes
Стало відомо, скільки ліванців покинули домівки через удари Ізраїлю
Стало відомо, скільки ліванців покинули домівки через удари Ізраїлю
Час українських номерів минув: Німеччина вводить нові правила для біженців із авто
Час українських номерів минув: Німеччина вводить нові правила для біженців із авто
Працевлаштування українських біженців у Німеччині: Welt назвав нову тенденцію
Працевлаштування українських біженців у Німеччині: Welt назвав нову тенденцію
Майже як у Барселоні: турки занепокоєні через проблему на популярному курорті
Майже як у Барселоні: турки занепокоєні через проблему на популярному курорті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
66K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 вересня: ситуація на фронті
53K
Одразу у двох областях України випав сніг (фото)
27K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 вересня 2024
19K
Скільки українців із окупованих територій вступили в армію РФ: дані Центру нацспротиву
17K
Україна не влучила в арсенал зброї у Волгоградській області: супутникові знімки
16K
У мережі завірусилось фото Буданова у супермаркеті

Новини

У Києві повітряна тривога тривала майже 20 хвилин
Сьогодні, 09:08
Вхід росіян у Вугледар, загострення на Близькому Сході та нова дата кінця світу: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Буде хмарна та дощова погода: прогноз на 30 вересня
Сьогодні, 06:00
30 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Повернення Зеленського із США, ядерні погрози РФ в ООН та наліт дронів на Росію: головне за ніч
Вчора, 07:00
Половину країни заллють дощі: прогноз погоди на 29 вересня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua