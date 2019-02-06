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    Заявка на победу в Нацотборе: стало известно, кто срежиссирует номер для группы Bahroma

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    Заявка на победу в Нацотборе: стало известно, кто срежиссирует номер для группы Bahroma

    До старта первого полуфинала отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2019» остались считанные дни

    Уже в эту субботу, 9 февраля, состоится первый полуфинал Национального отбора «Евровидение-2019», к котором выступят восемь исполнителей:

    1. The Hypnotunez

    2. Letay

    3. Vera Kekelia

    4. ЦеШо

    5. Yuko

    6. Maruv

    7. Brunettes Shoot Blondes и группа Bahroma, которая выступит под номером 8 с украинской песней «Назавжди-Навсегда». 

    Как стало известно Scotch, режиссёром-постановщиком номера «Назавжди-Навсегда» стал основатель танцевального объединения Apache Crew Анатолий Сачивко. Apache Crew и непосредственно Анатолия Сачивко знают не только в Украине, но и далеко за ее пределами. Интересно, что именно Анатолий был режиссером и хореографом-постановщиком видео на выигрышную песню Jamala «1944» на «Евровидении-2016».

    «На сцене главной останется музыка, а вспомогательным станет минималистичное визуальное решение бескрайнего коридора, как неизведанного пути одной общей судьбы», – рассказывает о номере режиссер Анатолий Сачивко.

    Ну а если вы до сих пор не знакомы с песней, которую исполнит группа Bahroma - смело нажимайте на кнопку play.

    Напомним, что 64‑й конкурс международный песенный конкурс «Евровидение-2019», пройдёт в одном из крупнейших городов Израиля - Тель-Авиве. 14 мая состоится первый полуфинал, 16 - второй, а 18 мая пройдет грандиозный финал.

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