Заявка на победу в Нацотборе: стало известно, кто срежиссирует номер для группы Bahroma
-
Розсилка
До старта первого полуфинала отбора на международный песенный конкурс «Евровидение-2019» остались считанные дни
Уже в эту субботу, 9 февраля, состоится первый полуфинал Национального отбора «Евровидение-2019», к котором выступят восемь исполнителей:
2. Letay
3. Vera Kekelia
4. ЦеШо
5. Yuko
6. Maruv
7. Brunettes Shoot Blondes и группа Bahroma, которая выступит под номером 8 с украинской песней «Назавжди-Навсегда».
Как стало известно Scotch, режиссёром-постановщиком номера «Назавжди-Навсегда» стал основатель танцевального объединения Apache Crew Анатолий Сачивко. Apache Crew и непосредственно Анатолия Сачивко знают не только в Украине, но и далеко за ее пределами. Интересно, что именно Анатолий был режиссером и хореографом-постановщиком видео на выигрышную песню Jamala «1944» на «Евровидении-2016».
«На сцене главной останется музыка, а вспомогательным станет минималистичное визуальное решение бескрайнего коридора, как неизведанного пути одной общей судьбы», – рассказывает о номере режиссер Анатолий Сачивко.
Ну а если вы до сих пор не знакомы с песней, которую исполнит группа Bahroma - смело нажимайте на кнопку play.
Напомним, что 64‑й конкурс международный песенный конкурс «Евровидение-2019», пройдёт в одном из крупнейших городов Израиля - Тель-Авиве. 14 мая состоится первый полуфинал, 16 - второй, а 18 мая пройдет грандиозный финал.