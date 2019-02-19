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    Дженнифер Лопес осваивает танцы на пилоне для новой роли

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    Дженнифер Лопес - Дженнифер Лопес осваивает танцы на пилоне для новой роли
    Дженнифер Лопес

    Дженнифер Лопес готовится к съемкам новой картины Hustlers, в которой она исполнит роль танцовщицы

    Для того, что бы эффектно выглядеть в кадре, актриса начала брать уроки pole dance.

    Возлюбленный Дженнифер Алекс Родригес ходит на тренировки вместе с ней, но не занимается, а наблюдает и записывает все на видео.

    Дженнифер серьезно готовится к роли, посещая две тренировки в день: помимо pole dance, актриса занимается в тренажерном зале с инструктором - особое внимание Лопес уделяет рукам, выполняя упражнения с гантелями и штангой.

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    Публикация от BlitzTV (@blitztvit)

    Сюжет фильма Hustlers разворачивается вокруг бывших танцовщиц, которые, уволившись из стриптиз-клуба, решают отомстить бывшим клиентам с Уолл-Стрит.


    Джерело: Hello!

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