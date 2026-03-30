Саундпродюсер пісень Тіни Кароль та «Бумбоксу» звинуватив артистів у шахрайстві: деталі конфлікту

Олег Аджикаєв показав спільне фото з Тіною Кароль та Андрієм Хливнюком
фото: скриншот Threads

Олег Аджикаєв заявив, що не отримував належних виплат за свої пісні 

Музикант і саундпродюсер Олег Аджикаєв звинуватив співачку Тіну Кароль та гурт Андрія Хливнюка «Бумбокс» у привласненні прав на пісні. Він є співавтором деяких пісень артистів. Олег Аджикаєв розповів про конфлікт зі співаками у соцмережі Threads, пише «Главком».

За словами музиканта, він є співавтором більшості пісень альбому «Таємний код: Рубікон» гурту «Бумбокс» та саундпродюсером усього альбому. Олег Аджикаєв зазначив, що ці пісні зникли з музичних платформ. «Пісні створювались за моєї безпосередньої участі, як співавтора, використовувались у релізах і комерційно працювали. Зокрема, «Безодня» – дует Андрій Хливнюк і Тіна Кароль – була включена до альбому «Найти своих», – розповів продюсер.

Співавтора пісень Тіни Кароль та гурту «Бумбокс» зробив заяву
фото: скриншот Threads

Також Олег Аджикаєв зауважив, що він не отримав відповідних виплат за свою роботу над піснями гурту. Тож музикант заявив, що вирішення цієї ситуації не обійдеться без суду.

«Іронія ситуації в тому, що музику створюєш разом, а коли доходить до грошей – раптом стає складно знайти навіть базову прозорість. Як співавтор я не отримав, ані зрозумілої звітності, ані належних виплат за використання цих творів. Це не історія «про образу». Це історія про те, як використовується чужа робота і як автор залишається без відповіді на просте питання: «Де його частка?» Саме через цей конфлікт використання частини треків зараз зупинене, і вони недоступні на платформах», – пояснив Аджикаєв.

Саундпродюсер пісень Тіна Кароль та «Бумбоксу» звинуватив артистів у шахрайстві
фото: скриншот Threads

Тож продюсер повідомив, що його допис є відповіддю на питання, куди зникли пісні з відкритого доступу. «Далі я буду публічно показувати всю цю історію – з документами і фактами», – додав він.

Користувачі відреагували на заяву продюсера
фото: скриншот Threads

У коментарях під дописом користувачі зауважили, що насправді подібних історій багато, однак не всі про них говорять. «Уявляю скільки ще таких історій про різних артистів, але мовчать, бо хоча б можуть казати що працювали з ними. Це сумно, для Тіни й Андрія це не мало б бути великою сумою, де ж порядність», – написала одна з користувачів.

Олег Аджикаєв показав спільні фото з Андрієм Хливнюком
фото: скриншот Threads/oleg_adzhikaev

На це та інші коментарі Олег Аджикаєв відповів та зізнався, що він теж довго мовчав, однак вирішив усе ж таки оприлюднити цю історію. «Виявилося, що шахрайство відбувається не тільки на рівні авторів і артистів, а й на рівні організації управління авторськими правами безпосередньо… Я дуже довго мовчав і намагався вирішити питання цивілізовано, я обов’язково оприлюдню всі юридичні листування, запити та відповіді… Виявлено схему, як привласнюють чуже… Самі методи цькування, тиску, маніпуляцій, брехні, як вводять в оману і якими схемами виправдовують свої махінації… я не один такий, просто більшість мовчить», – додав Аджикаєв.

Також музикант повідомив, що він опублікує його листування з Тіною Кароль та гуртом «Бумбокс». У команді гурту та співачки не ситуацію не коментували.

Нагадаємо, у мережі стала популярна нова пісня Тіни Кароль. Артистка заспівала про відсутність світла, води та тепла. Однак її пісню розкритикували користувачі в мережі. Користувачі не оцінили підтримки Тіни Кароль із піснею про відсутність тепла та світла. Своє невдоволення українці висловили в коментарях під відео співачки у TikTok. 

