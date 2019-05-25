Финал «Холостяка»: стало известно, кому из девушек досталось обручальное кольцо и сердце Никиты Добрынина



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Состоялся долгожданный финал 9 сезона романтического реалити «Холостяк»

Вчера вечером состоялся финальный эпизод романтического реалити и поклонники проекта наконец-то узнали имя победительницы. Избранницей главного героя Никиты Добрынина стала участница Дарья Квиткова.

«Я очень надеюсь, что это именно та девушка, которую не захочется отпускать до последних дней своей жизни!» — поделился Холостяк.

Главный герой признался, что влюблен, и надел кольцо на палец своей избраннице.

«Когда я говорила, что боюсь неизвестности, я боялась именно этого момента, боялась, что мне будет больно. Но я ни в коем случае не боюсь наших отношений. У меня есть огромное желание работать над собой и над нашими отношениями, потому что ты для меня важен. Я готова жертвовать своим временем, своей работой и даже своим сном, если ты захочешь завтракать со мной в 7 утра», — ответила Даша.

А получилось ли у Никиты с Дашей остаться парой и после проекта, узнаем уже через неделю в эфире специального выпуска пост-шоу «Холостяк. Как выйти замуж» на Стб.