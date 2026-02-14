Головна Світ Політика
Reuters: США готують план багатотижневої військової операції проти Ірану

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Reuters: США готують план багатотижневої військової операції проти Ірану
фото з відкритих джерел

Президент США Дональд Трамп розглядає всі варіанти дій щодо Ірану, однак остаточне рішення залежатиме від результатів дипломатичних зусиль 

Збройні сили США розпочали детальне планування потенційної тривалої військової кампанії проти Ірану, яка може тривати кілька тижнів. Як повідомляє Reuters із посиланням на джерела в Пентагоні, цей сценарій розглядається як набагато масштабніший за попередні локальні зіткнення, пише «Главком».

На відміну від минулорічної операції «Midnight Hammer», яка обмежилася разовим ударом стелс-бомбардувальників по ядерних об'єктах, нова стратегія передбачає можливість ураження не лише ядерної інфраструктури, а й ключових державних та силових установ Ірану.

Підготовка до війни відбувається паралельно з посиленням американського угруповання в регіоні. Пентагон уже спрямував до Близького Сходу другий авіаносець, винищувачі та есмінці, що значно розширює можливості як для атаки, так і для захисту численних військових баз США в Йорданії, Катарі, Саудівській Аравії та інших країнах регіону. Президент Дональд Трамп, виступаючи перед військовими у Північній Кароліні, підкреслив, що іноді лише страх є дієвим інструментом для вирішення ситуації, назвавши ймовірний військовий сценарій «дуже травматичним» для Тегерана.

Військові експерти та посадовці застерігають, що перехід до багатотижневих ударів неминуче спровокує серію взаємних атак. Іран володіє потужним ракетним арсеналом, а Корпус вартових Ісламської революції вже попередив про готовність атакувати будь-яку американську базу у відповідь на агресію. Речниця Білого дому Анна Келлі підтвердила, що Трамп розглядає всі варіанти дій, однак остаточне рішення залежатиме від результатів дипломатичних зусиль в Омані та Женеві. Ризик переростання конфлікту у велику регіональну війну залишається найвищим за останні десятиліття.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що очікує результатів від переговорів із Тегераном протягом найближчих 30 днів.

Трамп підкреслив необхідність максимально швидкого дипломатичного вирішення питання ядерних амбіцій Ірану, попередивши про серйозні наслідки у разі провалу діалогу.

До слова, 11 лютого під час зустрічі президента США Дональда Трампа та прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу в Білому домі для обговорення переговорів щодо ядерної програми Ірану президент Ірану Масуд Пезешкіан публічно вибачився перед іранським народом за смертельне придушення антиурядових протестів. 

Пезешкян висловив сором за нещодавні смертельні події та пообіцяв допомогти тим, хто постраждав, оскільки країна відзначала 47-ту річницю Ісламської революції 1979 року загальнонаціональними мітингами.

