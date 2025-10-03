Головна Світ Економіка
search button user button menu button

В одній з скандинавських країн різко зріс попит на сухпайки: у чому причина

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
В одній з скандинавських країн різко зріс попит на сухпайки: у чому причина
У Данії спостерігається значне збільшення попиту на товари для виживання, зокрема на сублімовану їжу для кемпінгу
фото з відкритих джерел

У сусідніх країнах, таких як Швеція та Норвегія, також спостерігається підвищена тривога серед населення

Данія переживає хвилю паніки через серію інцидентів з безпілотниками, що призвели до закриття аеропортів та підвищення рівня тривоги серед населення. Зокрема, продажі сублімованої їжі для кемпінгу зросли на 400%, а місцеві жителі масово скуповують сухпайки, рації, рис та консерви, пише «Главком».

У вересні Данія стала свідком серії інцидентів з безпілотниками поблизу аеропортів та військових об'єктів. Зокрема, закриття аеропортів у Копенгагені та Біллунді через виявлені дрони призвело до порушення авіасполучення та викликало занепокоєння серед громадян.

У сусідніх країнах, таких як Швеція та Норвегія, також спостерігається підвищена тривога серед населення. Місцеві жителі масово телефонують до поліції, повідомляючи про підозрілі літаки, зірки та ліхтарі, що викликає додаткове навантаження на правоохоронні органи.

На тлі цих подій у Данії спостерігається значне збільшення попиту на товари для виживання, зокрема на сублімовану їжу для кемпінгу. Продажі таких продуктів зросли на 400%, а місцеві жителі активно скуповують сухпайки, рації, рис та консерви, готуючись до можливих надзвичайних ситуацій.

Місцеві ЗМІ також публікують поради для батьків щодо того, як повідомити дітям про можливі атаки дронів.

Нагадаємо, українські захисники беруть участь у спільних навчаннях із данськими військовими, щоб відпрацювати протидію безпілотникам та посилити безпеку в небі Європи. Навчання, які тривають у Данії, мають назву «Крила оборони». Українські військові прибули до Данії, щоб підтримати партнерів через російські провокації з дронами, які дедалі частіше фіксують над країнами НАТО.

Українські військові вже розпочали розгортання місії в Данії, яка має на меті поширення досвіду захисту від дронів. Протягом тижня навчань учасники відпрацьовуватимуть практичні завдання, обмінюватимуться знаннями та досвідом, підвищуючи рівень підготовки й удосконалюючи спроможності протидії повітряним загрозам.

Як повідомлялося, у неділю ввечері, 28 вересня, Данія підняла в повітря два винищувачі F-35 над островом Борнгольм через численні повідомлення про активність невідомих дронів. Хоча офіційних коментарів від Збройних сил Данії немає, поліція підтвердила, що винищувачі діяли в рамках диверсійної операції.

До слова, країни Європейського Союзу розпочали обговорення будівництва «стіни з дронів» із системою виявлення. Цю ініціативу озвучив комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс після серії «провокацій» та активності безпілотників, зафіксованої в різних країнах, зокрема у Данії.

Теги: Данія їжа безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Лукашенка запахло смаженим
У Лукашенка запахло смаженим
10 вересня, 17:29
Меренгове тістечко «Павлова»
Солодка деколонізація: від «Павлової» до «Каринської»
26 вересня, 17:30
Однією з особливостей нової системи є можливість одночасного запуску та керування до 32 ракет
Польща розробила антидронові ракети, які можна запускати з безпілотників (фото)
3 вересня, 18:44
З-під завалів рятувальники дістали тіла 32-річної жінки та її двомісячного сина
Атака на Київ: поліція повідомила про наслідки удару
7 вересня, 09:06
За словами активістів, судно під португальським прапором було атаковане біля порту Сіді-Бу-Саїд в Тунісі
Безпілотник атакував судно Грети Тунберг під час подорожі до Гази
9 вересня, 07:12
Як зазначив глава держави, вторгнення російських ударних дронів на територію Польщі є невипадковою
Зеленський: Україна готова допомогти Польщі розбудувати систему захисту від дронів РФ
10 вересня, 10:37
Сікорський підкреслив, що польські пілоти мають певні оперативні обмеження
Польща та Україна обговорили перехоплення російських дронів авіацією НАТО
11 вересня, 02:32
Приспущені прапори на будівлі посольства Данії в Україні
На посольстві Данії у Києві приспущено прапори
5 вересня, 18:09
За даними ЗМІ, на будинок упала ракета вагою понад 150 кг
Атака дронів на Польщу 10 вересня. ЗМІ повідомили, що насправді пошкодило житловий будинок
16 вересня, 15:49

Економіка

В одній з скандинавських країн різко зріс попит на сухпайки: у чому причина
В одній з скандинавських країн різко зріс попит на сухпайки: у чому причина
Зміна клімату може зіпсувати смак кави
Зміна клімату може зіпсувати смак кави
«Велика сімка» оголосила про посилення санкцій проти Росії
«Велика сімка» оголосила про посилення санкцій проти Росії
Польща підвищить податок на прибуток банків, аби вистачило на армію
Польща підвищить податок на прибуток банків, аби вистачило на армію
G7 домовляється про значне посилення санкцій проти Росії – Bloomberg
G7 домовляється про значне посилення санкцій проти Росії – Bloomberg
Тайвань став найбільшим імпортером сировини для нафтохімії з РФ
Тайвань став найбільшим імпортером сировини для нафтохімії з РФ

Новини

Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua