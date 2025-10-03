В одній з скандинавських країн різко зріс попит на сухпайки: у чому причина

У Данії спостерігається значне збільшення попиту на товари для виживання, зокрема на сублімовану їжу для кемпінгу

Данія переживає хвилю паніки через серію інцидентів з безпілотниками, що призвели до закриття аеропортів та підвищення рівня тривоги серед населення. Зокрема, продажі сублімованої їжі для кемпінгу зросли на 400%, а місцеві жителі масово скуповують сухпайки, рації, рис та консерви, пише «Главком».

У вересні Данія стала свідком серії інцидентів з безпілотниками поблизу аеропортів та військових об'єктів. Зокрема, закриття аеропортів у Копенгагені та Біллунді через виявлені дрони призвело до порушення авіасполучення та викликало занепокоєння серед громадян.

На тлі цих подій у Данії спостерігається значне збільшення попиту на товари для виживання, зокрема на сублімовану їжу для кемпінгу. Продажі таких продуктів зросли на 400%, а місцеві жителі активно скуповують сухпайки, рації, рис та консерви, готуючись до можливих надзвичайних ситуацій.

Місцеві ЗМІ також публікують поради для батьків щодо того, як повідомити дітям про можливі атаки дронів.

Нагадаємо, українські захисники беруть участь у спільних навчаннях із данськими військовими, щоб відпрацювати протидію безпілотникам та посилити безпеку в небі Європи. Навчання, які тривають у Данії, мають назву «Крила оборони». Українські військові прибули до Данії, щоб підтримати партнерів через російські провокації з дронами, які дедалі частіше фіксують над країнами НАТО.

Українські військові вже розпочали розгортання місії в Данії, яка має на меті поширення досвіду захисту від дронів. Протягом тижня навчань учасники відпрацьовуватимуть практичні завдання, обмінюватимуться знаннями та досвідом, підвищуючи рівень підготовки й удосконалюючи спроможності протидії повітряним загрозам.

Як повідомлялося, у неділю ввечері, 28 вересня, Данія підняла в повітря два винищувачі F-35 над островом Борнгольм через численні повідомлення про активність невідомих дронів. Хоча офіційних коментарів від Збройних сил Данії немає, поліція підтвердила, що винищувачі діяли в рамках диверсійної операції.

До слова, країни Європейського Союзу розпочали обговорення будівництва «стіни з дронів» із системою виявлення. Цю ініціативу озвучив комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс після серії «провокацій» та активності безпілотників, зафіксованої в різних країнах, зокрема у Данії.