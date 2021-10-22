Космическая сумма. Melovin признался, сколько берет за рекламу в Instagram

Артист рассказал, что иногда фотошопит свои снимки

Знаменитый украинский певец Melovin (настоящее имя – Константин Бочаров) не любит рекламировать что-либо в инстаграме. Поэтому делает это чрезвычайно редко. Но за такие услуги просит немалую сумму – 20 тысяч долларов (более пол миллиона гривен).

«Просто поднимаю ценник такой, чтобы рекламодатели не согласились. Это рекламная кампания. Мне неинтересно делать пост. Кто-то мне говорил, что-то это многовато. Так не надо. Я вам сказал сколько, ваша очередь говорить: "да" или "нет"», – рассказал исполнитель.

«Все страдают фотошопом, все это знают. И я тоже этим страдаю. Когда лицо заплыло, потому что нет времени корректировать свой рацион, ты приходишь после работы, заваливаешься домой, ты ничего не ел весь день, но на ночь съел всю вселенную пищи. Фото всегда обрабатываю перед тем как опубликовать», – признался певец.

Знаменитость добавил, что когда нравится себе, то может обнародовать фото с или даже без фильтров. Но когда его не удовлетворяет внешний вид, то редактирует фотографии.

Ранее «Скотч» сообщал, что лидер группы «Ляпис» Михалок избил фаната на концерте в Полтаве.

На видео видно, как на сцену к артистам вышел неизвестный мужчина с гитарой. Михалок сначала поздоровался с мужчиной, но потом потребовал показать билет.

«Билет свой покажи, во-первых. Ты как сюда попал? Как ты попал сюда?! Покажи билет! На шару? Ты пришел на нелюбимого артиста?» - обратился фронтмен группы к мужчине

Читайте также: Королеву Елизавету II экстренно госпитализировали

.