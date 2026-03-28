Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Легендарна Антоніна Маренич, якій нещодавно виповнилося 77 років, показала свої свіжі фото

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
17 березня Антоніна Маренич відсвяткувала день народження
фото з відкритих джерел

Артистка оприлюднила свої фото у кокетливому капелюшку

Засновниця та музична керівниця легендарного «Тріо Маренич», народна артистка України Антоніна Маренич оприлюднила свої фото у кокетливому капелюшку. Про це повідомляє «Главком». Напередодні, 17 березня, співачка відсвяткувала день народження. Їй виповнилося 77 років.

«Подумала: поки березень не закінчився треба сфоткатись, бо хоч і не ювілей, але цифра цікава 77», – підписала знімки артистка.

Як відомо, «Тріо Маренич» – це подружжя Антоніни і Валерія Мареничів, а також сестра Антоніни Світлана Маренич. У 1979 році гурт отримав звання заслужених артистів України, а платівка «Співає Тріо Маренич» розійшлася величезним тиражем по всьому світу, принісши українській пісні міжнародне визнання.

На піку популярності у 1980-му Мареничі відмовилися співати під фонограму на відкритті Олімпіади в Москві. За принциповість їм обмежили виступи, а їхні пісні майже зникли з радіо і телебачення. Але справжню пісню неможливо заборонити – вона живе в народі, в пам’яті, у серці.

Антоніна Маренич – заслужена артистка України (1979), народна артистка України (2003), кавалер ордена княгині Ольги ІІІ ступеня, символ гідності, таланту і вірності українській пісні.

Раніше легендарні українські співаки, народні артисти Василь Зінкевич та Павло Дворський, які обидвоє розпочинали свою кар'єру у 1970-ті у вокально-інструментальному ансамблі «Смерічка», зустрілися у гримерці Львівської опери. Співаки показалися на спільному фото. 

Також торік народний артист, Герой України, колишній фронтмен ВІА «Смерічка» й «Світязь», народний артист та суперзірка вітчизняної естради Василь Зінкевич відзначив ювілей. Легендарному співаку виповнилося 80 років.

Читайте також:

Теги: співачка день народження народний артист

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua