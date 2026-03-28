Легендарна Антоніна Маренич, якій нещодавно виповнилося 77 років, показала свої свіжі фото

Артистка оприлюднила свої фото у кокетливому капелюшку

Засновниця та музична керівниця легендарного «Тріо Маренич», народна артистка України Антоніна Маренич оприлюднила свої фото у кокетливому капелюшку. Про це повідомляє «Главком». Напередодні, 17 березня, співачка відсвяткувала день народження. Їй виповнилося 77 років.

«Подумала: поки березень не закінчився треба сфоткатись, бо хоч і не ювілей, але цифра цікава 77», – підписала знімки артистка.

Як відомо, «Тріо Маренич» – це подружжя Антоніни і Валерія Мареничів, а також сестра Антоніни Світлана Маренич. У 1979 році гурт отримав звання заслужених артистів України, а платівка «Співає Тріо Маренич» розійшлася величезним тиражем по всьому світу, принісши українській пісні міжнародне визнання.

На піку популярності у 1980-му Мареничі відмовилися співати під фонограму на відкритті Олімпіади в Москві. За принциповість їм обмежили виступи, а їхні пісні майже зникли з радіо і телебачення. Але справжню пісню неможливо заборонити – вона живе в народі, в пам’яті, у серці.

Антоніна Маренич – заслужена артистка України (1979), народна артистка України (2003), кавалер ордена княгині Ольги ІІІ ступеня, символ гідності, таланту і вірності українській пісні.

