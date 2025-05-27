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Автор суперхітів Повалій подарував їх новій артистці: «Ще 50 років можна успішно виступати» (фото)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Євген Рибчинський з Христиною Охітвою
фото: Христина Охітва/Facebook

Євген Рибчинський розказав, хто нині виконує пісні, які він писав для зрадниці Повалій

Євген Рибчинський, відомий автор пісень, які свого часу виконувала Таїсія Повалій, дав нове життя цим композиціям. Тепер їх виконує співачка Христина Охтіва, а сам Рибчинський став її продюсером. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому» «Юрію Рибчинському – 80! Син відповідає за батька».

Євген Рибчинський розповів, як познайомився з Христиною Охтівою. «Вона солістка ансамблю Збройних сил України, патріотка», – зазначив він. Їхнє знайомство відбулося на Донбасі під Слов’янськом, під час виступу для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс».

За словами Рибчинського, голос Христини ідеально підходить під той репертуар, який зробив Повалій народною та всенародною артисткою. Він переконаний, що з цими піснями «можна ще 50 років успішно виступати».

Окрім вже відомих хітів, Христина Охтіва виконує і нові композиції. Серед них – пісня «Дві сестри», яку вже можна знайти на цифрових платформах, а також акустична версія «Не сваріть мене, мамо» у стилі кантрі, що має вийти найближчими днями. Надалі планується випуск ще багато нового матеріалу.

Євген Рибчинський також поділився своїми музичними вподобаннями серед молодих українських виконавців. Йому завжди подобалася Тіна Кароль, яка, до речі, колись давно записувала пісню «Листопад» з репертуару Повалій. На жаль, цей запис не зберігся. Також Рибчинському імпонують Hardkiss, «СКАЙ», Pianoбой, Wellboy, Adam, Tvorchi, Molodi та Jerry Heil.

«Я люблю нашу естраду, вона крута», – підкреслив Рибчинський. «Але в найближчих планах – власна розкрутка і проєкт Ohitva».

Нагадаємо, нащадок легендарного Юрія Рибчинського привідкрив завісу особистого життя. Перша і третя дружини сина легендарного поета-пісняра Юрія Рибчинського Євгена спілкуються і дуже одна одній симпатизують. 

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Теги: Євген Рибчинський

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