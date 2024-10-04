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«Я вже не ти»: Барських випустив пісню, яка стрімко набирає перегляди у соцмережах

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Святковий концерт співака відбудеться в київському Палаці спорту 21 грудня
фото: пресслужба Макса Барських

Пісня вже доступна на всіх стрімінгових майданчиках

Співак Макс Барських випустив трек, який був спеціально створений, як лід сингл до шоу «Різдвяний Зорепад». Про випуск пісні артист повідомив у соцмережах.

«Цей трек про реалії у стосунках, про почуття вдячності за прожиті моменти, але водночас про необхідність йти далі й бути відкритим до нового. Діліться з друзями, відправляйте колишнім, бо вона створена саме для цього», – коментує новий реліз співак

До слова, уривок з новим треком набрав 3 млн переглядів в соцмережах артиста.

Зазначається, що трек «Я вже не ти» був спеціально створений, як лід сингл до шоу «Різдвяний Зорепад». У першу годину з моменту відкриття продаж було продано 1000 квитків, а за декілька днів результат сягнув 40 відсотків залу.

Святковий концерт співака відбудеться в київському Палаці спорту 21 грудня. 

Нагадаємо, 14 серпня в Києві відбувся кінопоказ фільму-концерту Макса Барського під назвою «Зорепад». Феєричний кінопоказ, що проходив у Києві, зібрав багато шанувальників творчості Макса Барських. Серед присутніх були військові, друзі, колеги і журналісти. Усі грошу від продажу квитків на кінопрем'єру підуть на допомогу Збройним Силам України.

До слова, Барських на прохання прихильників презентував акустичну версію танцювального синглу «Замало». Лише за декілька днів трек на сторінці артиста в Instagram  трек зібрав понад один млн. переглядів.

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Теги: артист концерт співак Макс Барських

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