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Європейська мовна спілка назвала місто, яке прийме Євробачення-2027

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Болгарія вперше прийматиме Євробачення після перемоги Dara з піснею Bangaranga
фото: BNT

Претендентами на проведення конкурсу були Софія та Бургас

Європейська мовна спілка та Болгарське національне телебачення оголосили місто-господаря 71-го пісенного конкурсу «Євробачення». У травні 2027 року головна музична подія Європи відбудеться у Бургасі, який знаходиться на березі Чорного моря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресреліз від European Broadcast Union.

Болгарія отримала право провести конкурс уперше після історичної перемоги співачки DARA з піснею Bangaranga наДля країни це буде перше проведення конкурсу після здобуття дебютного золота. Усі три конкурсні шоу пройдуть на Arena Burgas – найновішому спортивно-розважальному комплексі Болгарії, який відкрили у 2023 році. Перший півфінал відбудеться у вівторок, 11 травня, другий – у четвер, 13 травня, а Грандфінал запланований на суботу, 15 травня 2027 року.

Бургас випередив трьох конкурентів, якими були Софія, Варна та Пловдив. До фінального етапу відбору дійшли Бургас і столиця Болгарії, однак організатори зрештою надали перевагу чорноморському місту. Серед ключових переваг назвали сучасну арену, достатню кількість готелів, транспортну доступність та концепцію проведення масштабних заходів не лише на території арени, а й у всьому місті. Натомість Софія, Варна та Пловдив не залишаться осторонь конкурсу, адже вони будуть залучені до супутньої культурної програми.

Міська влада Бургаса очікує значного економічного ефекту від проведення «Євробачення». Досвід попередніх господарів демонструє, що конкурс здатен залучати десятки тисяч туристів та приносити містам десятки мільйонів євро. Зокрема, у Мальме у 2024 році економічний ефект оцінювали приблизно у €40 млн, у Базелі у 2025-му – у €58 млн для міста та €272 млн для Швейцарії загалом, а Відень після конкурсу 2026 року прийняв близько 88 тисяч додаткових відвідувачів.

Дати старту продажу квитків, а також інформацію про Eurovision Village та EuroClub організатори мають оголосити найближчими місяцями.

Нагадаємо, що стала відома країна, яка прийме цьогорічне Дитяче Євробачення

Теги: Євробачення конкурс Софія Болгарія

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