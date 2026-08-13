Народний артист розповів про реалії студентства за часів СРСР

Вадим Крищенко розповів, як жилося студентам під тиском радянської влади

Життя студентів за часів СРСР у 1950-х роках було нелегким. Діставалося тим, хто намагався проявляти сміливість, інших вербували для доносів, декого відправляли у заслання. Про це розповів народний артист України Вадим Крищенко в інтерв’ю «Суспільне Культура», пише «Главком».

Один із молодиків, Артур Гончар, з яким Вадим Крищенко мешкав в одній кімнаті та навчався на одному факультеті, повісився. «Ми жили з одним дуже красивим і розумним студентом з нашого факультету – Артуром Гончаром. І раз ми поїхали на канікули, я приїжджаю, а сусідка каже: «А в нас лихо». Що таке? Артур повісився», – пригадав поет.

Про смерть студента Крищенко дізнався, коли повернувся після канікул. Тоді ж він натрапив на записи Гончара, з яких було зрозуміло, що його намагалися завербувати, аби він доносив на своїх друзів. Однак хлопець не витримав та вчинив самогубство. «Там вербували отаких донощиків. Він чесна людина. Він вірив в ідеали Радянського Союзу, але разом із тим бути донощиком на свого товариша не хотів. І ця дилема його настільки... Він не знайшов виходу і повісився», – сказав артист.

Вадим Крищенко розповів, як жилося студентам під тиском радянської влади фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

До того ж після смерті Гончара до Крищенка приходили люди, які шукали записи студента. Однак поет не віддав їх. Вадим Крищенко зауважив, що це не єдина історія тиску на студентів. Один із його товаришів був засуджений радянською владою. «На нашому факультеті був перший студент, якого засудили. За що? Він студентською рукою писав, як демократизувати радянську владу. І здавалося: це студент, ще 18-19 років, треба підтримати його!» – розповів Крищенко.

Ще одного студента переслідували, його покаранням було заслання на землі, де тодішня влада випробовувала ядерну зброю. У тому місці чоловік проходив військову службу. «Він не потрапив у тюрму, а його відправили в солдачину. Він проходив солдачину на тих землях, де колись Радянський Союз випробував атомну бомбу», – сказав народний арист.

Сам же Крищенко також зіштовхувався з тиском у 1950-х роках, зокрема цензурою. Один неправильний рядок у вірші міг викликати проблеми. «Я приношу сміливий вірш. А мені кажуть: «Вадиме, ти хочеш неприємностей? І я не хочу. Давай переробимо цей вірш», – пригадав поет-пісняр.

Як розповідав «Главком», 1 квітня видатний поет-пісняр та народний артист України, Вадим Дмитрович Крищенко відсвяткував 91 рік. Вадим Крищенко є автором понад 50 поетичних збірок та близько 1000 пісень, серед його нагород державні ордени та відзнаки. Вадим Крищенко є аслуженим працівником культури та діячем мистецтв України. Поет є членом Національної Спілки письменників України та володарем багатьох державних нагород, як орденів Ярослава Мудрого, лауреатом літературно-мистецьких премій імені Івана Нечуя-Левицького, імені Андрія Малишка та імені Дмитра Луценка.