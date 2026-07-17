У Лондоні пройшов конкурс двійників одного з головних героїв Чемпіонату світу 2026

Двійники мірялися не лише схожістю на зірку «Реала», а й своїми футбольними здібностями

Напередодні півфіналу Чемпіонату світу 2026 між збірними Англії та Аргентини в лондонському районі Шоредіч відбувся незвичний конкурс двійників півзахисника Джуда Беллінгема. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Metro.

Хто став переможцем?

Захід організував сервіс доставки їжі Deliveroo, а головним призом став подарунковий сертифікат на £1966 – символічна сума, що відсилає до року єдиної перемоги англійців на Чемпіонаті світу.

У конкурсі взяли участь близько десяти хлопців, схожих на зірку мадридського «Реала» та збірної Англії. Учасники демонстрували футбольні навички, набиваючи м'яч, а також відтворювали фірмове святкування Беллінгема із розведеними в сторони руками. Атмосферу доповнювали вболівальники, які співали легендарну композицію Hey Jude гурту The Beatles.

Переможцем став 24-річний студент магістратури Університетського коледжу Лондона Маркус Легема. Він розповів, що його регулярно плутають із футболістом, особливо після вдалих матчів Беллінгема.

«Так, але зазвичай це просто п'яні люди в пабах. І чим краще грає Джуд на цьому турнірі, тим частіше це трапляється. Щодо футболу, то, на жаль, крім зовнішності, у нас мало спільного. Але ця перемога для мене – це все! Я неймовірно щасливий. Тепер ми з друзями зможемо відсвяткувати фінал із купою безкоштовної піци та пива», – сказав Легема.

Гумор на церемонії

Церемонія нагородження також не обійшлася без гумору. Приз переможцю вручав двійник норвезького нападника Ерлінга Голанда, а глядачі жартома скандували «Поцілуйтеся!», згадуючи дружні стосунки між справжніми Беллінгемом і Голандом ще з часів їхніх виступів за дортмундську «Боруссію».

Сам Беллінгем підходив до півфіналу у статусі одного з головних героїв турніру, маючи шість голів у шести матчах. Однак уже за кілька годин після завершення конкурсу Англія драматично поступилася Аргентині з рахунком 1:2, пропустивши два м'ячі в останні хвилини та не зумівши вийти до фіналу Чемпіонату світу.

Нагадаємо, що аргентинці показали банер про Фолклендську війну після перемоги над Англією на Чемпіонаті світу 2026.