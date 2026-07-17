Мін’юст назвав найпопулярніші імена новонароджених у 2026 році

Серед лідерів – Софія та Артем, водночас українці обирають і рідковживані імена

Міністерство юстиції оприлюднило найпопулярніші імена, які українці давали новонародженим у першому півріччі 2026 року. Найчастіше дівчаток називали Софіями, а хлопчиків – Артемами. Водночас серед зареєстрованих імен є й незвичні подвійні, історичні та іноземні варіанти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство юстиції.

За даними Мін'юсту, до десятки найпопулярніших жіночих імен увійшли Софія, Злата, Мілана, Емілія, Анна, Анастасія, Поліна, Марія, Соломія та Єва. Для хлопчиків найчастіше обирали імена Артем, Олександр, Матвій, Максим, Тимофій, Богдан, Давид, Ярослав, Роман і Дмитро.

«Ці імена залишаються найпоширенішими в більшості регіонів України. від Вінницької та Волинської до Одеської та Харківської. Імена Артем та Олександр входять до списків найпопулярніших у центральних, західних та східних регіонах України. Злата та Мілана особливо часто обираються на заході та в центрі країни, тоді як Матвій та Тимофій популярні у західних областях», – зазначили у відомстві.

Водночас зберігається тенденція до вибору унікальних імен – від подвійних комбінацій до іноземних, біблійних, історичних та староукраїнських. Зокрема, дівчаток називали Аделаїда-Лоредана, Айсель, Авігея, Богуслава та Квітка, а хлопчиків – Даніель-Артур Теофім, Амір, Самійло, Добромир і Аскольд.

Нагадаємо, у 2025 році найпопулярнішим жіночим ім'ям також була Софія, тоді як серед хлопчиків перше місце посідав Матвій. Водночас українці обирали й незвичні імена, зокрема Валькірія, Джесіка, Мадонна, Велес, Космос і Святогор.