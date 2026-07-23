В Україні з'явиться конкурс «Тренер року» – указ президента

Перший конкурс проведуть у 2027 році

Кабмін має підготувати Положення про нагороду протягом трьох місяців

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про започаткування щорічного всеукраїнського конкурсу «Тренер року». Про це йдеться в указі №633/2026, оприлюдненому на сайті глави держави, пише «Главком».

Що передбачає указ

У документі зазначено, що ініціативу підтримали з огляду на вагомий внесок тренерів в утвердження міжнародного іміджу України як спортивної держави, а також з метою стимулювати подальший розвиток фізичної культури і спорту як ефективного засобу формування здорового способу життя.

Указом підтримано ініціативу Міністерства молоді та спорту України – щорічне проведення всеукраїнського конкурсу «Тренер року» розпочнеться з 2027 року.

Кабінету Міністрів доручено в тримісячний строк затвердити Положення про щорічний всеукраїнський конкурс «Тренер року». Указ набирає чинності з дня опублікування.

Яка підтримка тренерів уже діє в Україні

Новий конкурс стане ще одним інструментом державного визнання роботи тренерів – окрім нього, в Україні вже понад 20 років діє система президентських стипендій для видатних спортсменів і тренерів. Її запровадили указом від 11 липня 2005 року №1071 «Про стипендії президента України для видатних спортсменів та тренерів України з олімпійських видів спорту». Щороку глава держави призначає такі виплати десяткам атлетів і їхніх наставників за результатами чемпіонатів світу, Європи та Олімпійських ігор – зокрема це стосується й тренерів паралімпійців і дефлімпійців.

Водночас відзнаки може позбавити той самий указ – наприклад, навесні 2026 року Зеленський позбавив президентської стипендії тренера збірної України зі спортивної гімнастики В'ячеслава Лаврухіна, який утік до Білорусі.

Нагадаємо, підтримка тренерів залишається одним із пріоритетів президента: до Дня Конституції він також нагородив почесними званнями кількох українських тренерів за внесок у розвиток спорту.