Леді Гага відзначає 40-річчя: історія успіху та найцікавіше з біографії

Єгор Голівець
Єгор Голівець
Леді Гага є однією з найнагородженіших артисток свого покоління
Артистка пройшла шлях від клубів Нью-Йорка до світової сцени та кіно

Американська співачка та акторка Леді Гага 28 березня відзначає своє 40-річчя. З нагоди дня народження співачки «Главком» зібрав найцікавіші факти з її творчого та особистого життя.

Справжнє ім’я Леді Гаги – Стефані Джерманотта Вона народилася у Нью-Йорку та почала грати на фортепіано ще в дитинстві.
Зміст

Біографія і початок кар’єри

Майбутня зірка, справжнє ім’я якої Стефані Джерманотта, народилася у Нью-Йорку та з дитинства займалася музикою. Вона навчалася у престижній школі мистецтв, однак рано вирішила зосередитися на сцені та почала виступати у клубах Манхеттена.

Псевдонім має музичне походження. Ім’я Lady Gaga походить від пісні Queen Radio Ga Ga.
Перший серйозний успіх прийшов у 2008 році після виходу альбому The Fame. Пісні Just Dance і Poker Face швидко стали світовими хітами, а сама артистка – новим обличчям попмузики. Наступні релізи, зокрема The Fame Monster та Born This Way, лише закріпили її позиції. «Я не хочу бути просто ще однією попзіркою. Я хочу бути чимось більшим», – говорила вона на початку кар’єри.

Співачка покинула навчання заради кар’єри Вона вступила до школи мистецтв при Нью-Йоркському університеті, але залишила її, щоб повністю зосередитися на музиці.
Сценічний образ і популярність

Леді Гага швидко стала відомою не лише музикою, а й провокативними образами та виступами. Її сценічний стиль і кліпи регулярно ставали предметом обговорення у світових медіа.

До найпопулярніших пісень артистки належать Poker Face – про стосунки і приховані емоції, Bad Romance – про складне і токсичне кохання – саме вони принесли їй глобальну популярність і закріпили статус попзірки. Водночас композиція Born This Way стала своєрідним гімном самоприйняття.

Окреме місце у її творчості займає пісня Shallow з фільму A Star Is Born, яка стала однією з найуспішніших у кар’єрі та принесла їй премію «Оскар».

Експерименти в музиці

У 2010-х роках співачка почала експериментувати зі звучанням, випустивши джазовий альбом разом із Тоні Беннеттом, а також змінила фокус на живі виступи та вокал.

Світовий прорив – альбом The Fame Дебютний альбом (2008) зробив її глобальною зіркою завдяки хітам Poker Face і Just Dance.
Кар’єра в кіно

Окремим етапом стала акторська кар’єра. У фільмі A Star Is Born вона зіграла головну роль, а пісня Shallow принесла їй премію «Оскар». Після цього вона отримала нові ролі та закріпила статус універсальної артистки.

Особисті виклики

Попри успіх, Леді Гага відкрито говорила про складні періоди у житті, зокрема про проблеми з психічним здоров’ям і фізичним станом. «Я довго вчилася приймати себе і не боятися говорити про свої проблеми», – зазначала вона.

Працювала у джазовому жанрі Випускала спільні альбоми з легендарним співаком Тоні Беннеттом.
Благодійність і соціальна позиція

Артистка також активно займається благодійністю. Вона заснувала фонд Born This Way Foundation, який підтримує молодь та працює з темами булінгу і психологічного здоров’я. «Світ змінюється тоді, коли люди не бояться бути собою», – наголошувала співачка.

Активно займається благодійністю Заснувала фонд Born This Way Foundation, який підтримує молодь і займається питаннями психічного здоров’я.
За роки кар’єри Леді Гага отримала десятки нагород, включно з «Греммі», «Оскаром» і «Золотим глобусом». Вона також входить до списків найвпливовіших людей світу за версіями провідних медіа.

Позиція щодо України

Артистка також відома своєю соціальною позицією. Після початку повномасштабної війни Росії проти України вона публічно висловлювала підтримку українцям.

Леді Гага під час концерту виступила з промовою про війну в Україні й назвала росіян «тупими»
Зокрема, Леді Гага закликала допомагати Україні та підтримувати постраждалих від війни. Вона також долучалася до інформаційних кампаній і зборів коштів на гуманітарні потреби. «Ми повинні підтримати народ України у цей час», – зазначала співачка у своїх публічних зверненнях.

Крім цього, артистка неодноразово виступала за права людини та підтримку постраждалих від насильства і конфліктів, що стало частиною її публічної діяльності.

Леді Гага залишається однією з найвпливовіших поп-виконавиць сучасності. Її кар’єра охоплює музику, кіно та соціальні ініціативи. Вона продала мільйони альбомів і сформувала окремий стиль у попкультурі, поєднавши комерційний успіх із публічною позицією щодо важливих суспільних тем.

Нагадаємо, що 22 березня народилася популярна американська акторка, продюсерка кіно та телебачення, підприємиця і модель Різ Візерспун. Зірка Голлівуду святкує ювілей – 50 років. Різ Візерспун є володаркою найпрестижніших кінопремій та акторкою популярних фільмів та серіалів.

