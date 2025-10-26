Комаров влаштував фотосесію найстарішій модельній парі в Україні. Йому – 93, їй – 88 років

У новому випуску «Світ навиворіт. Україна» Дмитро Комаров вирушив на пошуки секрету суперсили та довголіття українців

Телеведучий Дмитро Комаров показав унікальну пару найстаріших в Україні моделей. Журналіст вирішив пригадати минуле та влаштував фотосесію пану Анатолію та пані Любові. Їм 93 та 88 роки відповідно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі Дмитра Комарова.

У новому випуску авторського проєкту «Світ навиворіт. Україна», який вже набрав понад 200 тис. переглядів лише на YouTube, Комаров зазначив – в молодості він працював професійним фотографом. Тому коли зустрівся з Анатолієм та Любов'ю вирішив згадати минуле. Тим паче був привід – пані Любов професійно займається моделінгом та зйомками. Її дебютом в шоу-бізнесі стали зйомки в кліпі «Лимоновий ліхтар» (2003 року) співачки Наталії Могилевської. Також досвідчена акторка брала участь в роботі над відеороботами, зокрема, гурту «Скай», виконавців Roxolana, Pianoбой.

Під час фотосесії з Дмитром Комаровим, подружжя змінило декілька образів. «Подивіться на них, зарядіться енергією, вдивіться в очі та риси обличчя і надихніться людьми, які в такому віці продовжують активно жити, займатися спортом і працювати професійними фотомоделями. Нехай їхня історія хоча б трохи спробує підняти ваш настрій та надихнути. В ці складні часи бачити хороше і фокусуватись на ньому – особливо важливо», – зазначив Комаров.

Пан Анатолій та пані Любов разом вже 16 років фото: Facebook/1plus1.DmitroKomarov

Найстарші моделі нашої країни разом 16 років. У 2005-му в пані Любові помер чоловік, і вона почала ходити на танці в столичний «Гідропарк». Пан Анатолій з дружиною також був там, так вони і познайомились. У 2009-му чоловік став вдівцем. «Вона мені сказала: «Я як помру, то ти до Люби підеш». Передала з рук в руки», - розповіли Комарову досвідчені моделі.

Попри те, що пара вже давно разом, і в їхньому портфоліо десятки робіт, але звичайної родинної фотосесії вони так і не зробили. Тож Комаров вирішив виправити це. Ідею телеведучого позитивно сприйняли глядачі та користувачі соцмереж.

Дуже красиві та креативні фото, які скасовують усі вікові обмеження та поєднують красу, енергію та любов в одно ціле.

Неймовірні люди. Надихнулася їхньою любов'ю до життя.

Це моя мрія – знайти людину, з якою можна в 100 років так чілити.

Раніше «Главком» писав, що Дмитро Комаров побував у мартенівському цеху на Запоріжсталі і побачив, як проводять краш-тести «криївок».