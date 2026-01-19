Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Світла є мало, але воно є». Звільнена міністерка енергетики прокоментувала відключення

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
«Світла є мало, але воно є». Звільнена міністерка енергетики прокоментувала відключення
Колишня очільниця Міненерго каже, що наявність світла – це «вже велике досягнення»
фото: Міненерго

Світлана Гринчук стверджує, що влада робила все можливе, аби захистити енергосистему

Влада зробила все, що могла, для того, аби захистити енергосистему України від ударів РФ. Відповідну заяву зробила колишня міністерка енергетики Світлана Гринчук в інтервʼю «Радіо Свободі», повідомляє «Главком».

Гринчук заявила, що влада готувалася й до гірших енергетичних сценаріїв. «Світла є мало, але воно є. Це вже велике досягнення», – додала вона.

За словами ексміністерки, влада й енергетики роблять все можливе для того, аби втримати українську енергосистему. «Аби вона працювала відносно стабільно навіть у тих дуже складних умовах, які є зараз», – додала колишня урядовиця.

Як відомо, 19 листопада 2025 року Верховна Рада підтримала відставку Світлани Гринчук з посади міністерки енергетики. Рішення про відставку міністерка прийняла після того, як президент Володимир Зеленський заявив, що вона та Герман Галущенко, колишній міністр енергетики мають скласти повноваження через втрату довіри. Це відбулося у зв’язку з масштабною операцією з викриття корупції у сфері енергетики.

Нагадаємо, через критичний стан енергосистеми після російських атак Україна переходить на значно жорсткіші графіки обмежень.

Раніше гендиректор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що нинішня зима для українців стане найскладнішою від початку повномасштабного вторгнення. Українська енергосистема вже відчуває нестачу резервних систем живлення та брак часу для його відновлення. Водночас щоденні російські обстріли по енергоструктурі України не припиняються.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Зауважимо, експерт пояснив, чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день.

Читайте також:

Теги: енергетика електроенергія відключення відключення світла Світлана Гринчук

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Один із наслідків російських ударів по енергообʼєкту
Щоденні обстріли Херсонської ТЕЦ унеможливлюють відновлення теплопостачання
30 грудня, 2025, 10:40
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Як будуть вимикати світло 10 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
9 сiчня, 16:56
На Русанівці у трьох будинках немає світла понад 60 годин
На Русанівці у трьох будинках немає світла понад 60 годин
11 сiчня, 14:15
Наразі графіки відключень світла не діють
У Києві та області 13 січня 2026 року запроваджено екстрені відключення світла
13 сiчня, 08:04
Енергетикам вдалося повернути електроенергію для українців після ворожих атак
У грудні ДТЕК повернув світло понад 5 млн родин після ворожих обстрілів
5 сiчня, 17:00
Садовий зробив заяву про електрику у Львові
У Львові частині критичної інфраструктури повернуто світло
7 сiчня, 11:03
Дмитро Шуров змушений був рятувати від замерзання свою колекцію піаніно
Третя доба без електрики. Відомий музикант показав, як рятує свою колекцію інструментів від замерзання
10 сiчня, 20:50
Зупинка «Парк «Перемога» о 18:10, на якій зазвичай небагатолюдно
Автобуси замість трамваїв у Києві: пасажири скаржаться на збої у додатках та довге очікування
13 сiчня, 12:55
Час відключень може змінюватися
Три години зі світлом, 10 – без: у Києві тривають жорсткі екстрені відключення
14 сiчня, 13:58

Політика

Тимошенко заявляє про спробу знищити «Батьківщину»
Тимошенко заявляє про спробу знищити «Батьківщину»
«Світла є мало, але воно є». Звільнена міністерка енергетики прокоментувала відключення
«Світла є мало, але воно є». Звільнена міністерка енергетики прокоментувала відключення
«Посилення ППО – пріоритет №1». Федоров поговорив з британським міністром оборони
«Посилення ППО – пріоритет №1». Федоров поговорив з британським міністром оборони
Президент зустрівся з Малюком: погодили нові операції СБУ
Президент зустрівся з Малюком: погодили нові операції СБУ
Шмигаль поговорив з главою МАГАТЕ на тлі підготовки російських ударів по підстанціях АЕС
Шмигаль поговорив з главою МАГАТЕ на тлі підготовки російських ударів по підстанціях АЕС
«Подарунок для Путіна». Притула назвав суму, яку вже акумулював «Єдинозбір»
«Подарунок для Путіна». Притула назвав суму, яку вже акумулював «Єдинозбір»

Новини

Трамп придбав облігації Netflix і Warner Bros після оголошення про їхнє злиття
Сьогодні, 17:58
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 січня
Сьогодні, 05:59
В Австрії внаслідок сходження двох лавин загинули п’ятеро лижників
Вчора, 04:19
Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
16 сiчня, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
16 сiчня, 12:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua