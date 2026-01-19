«Світла є мало, але воно є». Звільнена міністерка енергетики прокоментувала відключення

Колишня очільниця Міненерго каже, що наявність світла – це «вже велике досягнення»

Світлана Гринчук стверджує, що влада робила все можливе, аби захистити енергосистему

Влада зробила все, що могла, для того, аби захистити енергосистему України від ударів РФ. Відповідну заяву зробила колишня міністерка енергетики Світлана Гринчук в інтервʼю «Радіо Свободі», повідомляє «Главком».

Гринчук заявила, що влада готувалася й до гірших енергетичних сценаріїв. «Світла є мало, але воно є. Це вже велике досягнення», – додала вона.

За словами ексміністерки, влада й енергетики роблять все можливе для того, аби втримати українську енергосистему. «Аби вона працювала відносно стабільно навіть у тих дуже складних умовах, які є зараз», – додала колишня урядовиця.

Як відомо, 19 листопада 2025 року Верховна Рада підтримала відставку Світлани Гринчук з посади міністерки енергетики. Рішення про відставку міністерка прийняла після того, як президент Володимир Зеленський заявив, що вона та Герман Галущенко, колишній міністр енергетики мають скласти повноваження через втрату довіри. Це відбулося у зв’язку з масштабною операцією з викриття корупції у сфері енергетики.

Нагадаємо, через критичний стан енергосистеми після російських атак Україна переходить на значно жорсткіші графіки обмежень.

Раніше гендиректор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що нинішня зима для українців стане найскладнішою від початку повномасштабного вторгнення. Українська енергосистема вже відчуває нестачу резервних систем живлення та брак часу для його відновлення. Водночас щоденні російські обстріли по енергоструктурі України не припиняються.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Зауважимо, експерт пояснив, чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день.