«Любить с Винником». Певец готовится предстать в новом качестве
- Сьогодні, 20:54
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Артист будет вести передачу на муыкальном телеканале
Популярный украинский певец Олег Винник готовится стать ведущим телеканала М1. Каждую среду он будет выходить в эфир, чтобы представить собственную десятку лучших клипов. Передача получила название «Час кохати з Олегом Винником!»
«2018 год начался для меня с участия в новых телевизионных проектах. Поэтому ждите новых встреч, сюрпризов и новых амплуа. Новая роль – это, во-первых, интересный эксперимент, а, во-вторых, – хороший опыт», - комментирует артист.
В телеканале рассказывают, что, когда этот певец должен войти в гримерку – там начинается настоящий переполох. «Сбегаются даже те сотрудники, которые в гримерку никогда до этого не заходили!» - говорит ведущая Маша Виноградова.
«С Олегом Анатольевичем я знакома лично. Наши встречи – это всегда буря эмоций и тонны любви! А как следствие – зависть подруг, мам и бабушек!» - отмечает ведущая Мила Еремеева.
Джерело: Сегодня