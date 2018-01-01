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    «Любить с Винником». Певец готовится предстать в новом качестве

    Артист будет вести передачу на муыкальном телеканале
    Популярный украинский певец Олег Винник готовится стать ведущим телеканала М1. Каждую среду он будет выходить в эфир, чтобы представить собственную десятку лучших клипов. Передача получила название «Час кохати з Олегом Винником!» «2018 год начался для меня с участия в новых телевизионных проектах. Поэтому ждите новых встреч,
    • Сьогодні, 20:54
    • Розсилка
    Олег Винник
    Олег Винник

    Артист будет вести передачу на муыкальном телеканале

    Популярный украинский певец Олег Винник готовится стать ведущим телеканала М1. Каждую среду он будет выходить в эфир, чтобы представить собственную десятку лучших клипов. Передача получила название «Час кохати з Олегом Винником!»

    «2018 год начался для меня с участия в новых телевизионных проектах. Поэтому ждите новых встреч, сюрпризов и новых амплуа. Новая роль – это, во-первых, интересный эксперимент, а, во-вторых, – хороший опыт», - комментирует артист.

    В телеканале рассказывают, что, когда этот певец должен войти в гримерку – там начинается настоящий переполох. «Сбегаются даже те сотрудники, которые в гримерку никогда до этого не заходили!» - говорит ведущая Маша Виноградова.

    «С Олегом Анатольевичем я знакома лично. Наши встречи – это всегда буря эмоций и тонны любви! А как следствие – зависть подруг, мам и бабушек!» - отмечает ведущая Мила Еремеева.

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    Джерело: Сегодня

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