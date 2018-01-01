«Любить с Винником». Певец готовится предстать в новом качестве

Артист будет вести передачу на муыкальном телеканале

Популярный украинский певец Олег Винник готовится стать ведущим телеканала М1. Каждую среду он будет выходить в эфир, чтобы представить собственную десятку лучших клипов. Передача получила название «Час кохати з Олегом Винником!» «2018 год начался для меня с участия в новых телевизионных проектах. Поэтому ждите новых встреч,



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олег Винник

Артист будет вести передачу на муыкальном телеканале

Популярный украинский певец Олег Винник готовится стать ведущим телеканала М1. Каждую среду он будет выходить в эфир, чтобы представить собственную десятку лучших клипов. Передача получила название «Час кохати з Олегом Винником!»

«2018 год начался для меня с участия в новых телевизионных проектах. Поэтому ждите новых встреч, сюрпризов и новых амплуа. Новая роль – это, во-первых, интересный эксперимент, а, во-вторых, – хороший опыт», - комментирует артист.

В телеканале рассказывают, что, когда этот певец должен войти в гримерку – там начинается настоящий переполох. «Сбегаются даже те сотрудники, которые в гримерку никогда до этого не заходили!» - говорит ведущая Маша Виноградова.

«С Олегом Анатольевичем я знакома лично. Наши встречи – это всегда буря эмоций и тонны любви! А как следствие – зависть подруг, мам и бабушек!» - отмечает ведущая Мила Еремеева.

Джерело: Сегодня