Maruv претендует на звание лучшей артистки России



Розсилка ВІДПРАВИТИ instagram.com/maruvofficial Еще и года не прошло со скандала вокруг национального отбора на Евровидение-2019, а его победительница уже претендует на звание лучшей артистки России Украинская певица Maruv, которая активно гастролирует Россией и была участницей украинского проекта «Танцы со звездами 2019», попала в номинацию на звание «Лучшего артиста» по версии российского MTV. Об этом говорится на сайте MTV Россия. [IMAGE_DESCRIPTION

Сама певица также сообщила в Instagram, что является доминантом MTV EMA, однако не уточнила от которой страны.

«В этом году я - номинант MTV EMA. Голосуйте за меня на международном сайте mtvema.com/ru-ru/vote, и надеюсь мы увидимся в Севилье 3 ноября».

Как известно, свои первые сольные концерты Maruv давала в России.

Несмотря на то, что анонсированные российские концерты вызвали скандал во время Нацотбора на Евровидение, певица Maruv их не отменила, а наоборот - активно рекламирует в своем Instagram.

И хотя артистка была готова отказаться от гастролей в России ради участия в евроконкурсе, получилось все наоборот.

Джерело: tabloid.pravda.com.ua