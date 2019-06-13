Больше воды и меньше мороженого: эксперты рассказали, как спасаться от жары



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Каждый год летом в Украине наступает жара

Однако многие из нас забывают об элементарных правилах, как вести себя, когда на градуснике больше 30 по Цельсию. Корреспондент «Вікна-новини» Эмма Антонюк вместе с экспертами поделилась советами в сюжете, что следует есть, пить и надевать в жару, чтобы наслаждаться летним периодом, а не страдать.

Большинство людей спасаются от жары с помощью мороженого. Однако пользы и вреда от такого рецепта – 50 на 50.

Диетолог Людмила Гончарова призналась, что последний раз ела мороженое много лет назад, ведь сахар в жару – это издевательство над организмом. А вот вода, отмечает специалист, – лучший вариант в жаркое время. И чем больше ее пить, тем лучше. От газированных и сладких напитков следует отказаться.





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«В такую жару нужно пить очень много воды. Стараться, если нет избыточного веса, употреблять 40 мл на килограмм веса. Плюс еще литр, потому что летом у нас увеличивается потоотделение», – отметила диетолог в интервью телеканалу Стб.

Что можно, а чего нельзя делать летом:

Из одежды лучше выбирать вещи из натуральных тканей и светлых цветов.

Из вкусностей – радовать себя фруктами и ягодами, обязательно мытыми.

Овощи и мясо лучше варить, запекать в рукаве, готовить в духовке или на гриле. А от копчёностей, маринадов и консерваций следует отказаться. Каждый прием пищи может облегчить или усложнить ваше самочувствие во время жары. Поэтому прежде чем сетовать на погоду, вспомните, чем сегодня обедали.

Если плохо чувствуете себя в жару, с 10:00 до 16:00, стоит оставаться в прохладных помещениях.

Загорайте утром или после обеда.

Используйте минимум косметики, чтобы не ухудшить состояние кожи.

Семейный врач Александр Подлесоцкий предупреждает: «Жирные крема и основы забивают поры. Косметические средства ухудшают теплоотдачу».