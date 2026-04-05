Фанатка Козловського впала в яму, а Павліка тепер не пускають в Палац «Україна»? Як пройшов найбільший концерт весни

Христина Жиренко
Христина Жиренко
колаж: glavcom.ua

«Мій Music Hall»: Олена Мозгова зібрала майже чотири десятки провідних артистів, але публіці було мало…

У суботу, 4 квітня, у столичному Національному палаці мистецтв «Україна» пройшли зйомки авторського проєкту «Мій Music Hall» продюсерки Олени Мозгової. Афіша великого концерту містила імена 40 артистів різного калібру і статусу.

У підсумку не всі з них вийшли на сцену. Зокрема не з’явився перед публікою обіцяний Віктор Павлік.  Після скандалу, який здійнявся після його сольного концерту в Палаці «Україна» 21 березня, глядачі були заінтриговані, як швидко народний артист та його дружина Катерина Реп’яхова знову переступлять поріг головного концертного майданчика країни. Нагадаємо, ювілейне шоу Павліка пройшло із живим звуком, телезйомкою та оркестром, зібравши повний зал. Але після виступу в мережі обговорювався не сам шикарний концерт, а скандал за лаштунками за участю дружини артиста та керівника Палацу «Україна» Сергія Пермана. Деталі інциденту ви можете прочитати на «Главкомі».

Ведуча та організаторка шоу Олена Мозгова (по центру), тележурналістка Соломія Вітвіцька та народна артистка Марія Бурмака
Ведуча та організаторка шоу Олена Мозгова (по центру), тележурналістка Соломія Вітвіцька та народна артистка Марія Бурмака
фото: Maria Burmaka/Facebook

Врешті ця історія розколола шоу-бізнес. Олена Мозгова в коментарях в соцмережах стала на бік Пермана, з яким вона активно співробітничає у своїх проєктах, що відповідно не додало її стосункам з Павліком та його дружиною-концертною директоркою.

Окрім Віктора Павліка на концерті також не виступили гранди Тарас Петриненко та Тетяна Горобець і молоді співаки та співачки Domiy, Діма Волканов та Oks.

На цьому погані новини для глядачів, якщо не зважати на поганий звук під час виступу окремих учасників, які виступали під фанеру, майже закінчилися.

Весняний концерт, на відміну від попереднього з тривалими перервами на тривоги, пройшов дуже динамічно, навіть без антракту. Виконавці виконували по одній пісні, а конферанс Мозгової був мінімалістичним.

Найбурхливіші оплески, на диво, зривали не суперрозкручені радіостанціями артисти, а гранди української естради: Ауріка Ротару з «Меланколіє», успадкованою від легендарної сестри, гурт «Тік» зі своєю «Вчителькою» та оперний співак Олег Злакоман, він закривав концерт арією з опери Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм».

Овації також зібрав співак Артем Нікітін зі своїм хітом «Ти поселилася у моїй душі». Його живе виконання вразило публіку. Щиро вітала публіка Марію Бурмаку, що пригадала всім свою пісню «Місто ангелів» та кліп, знятий у Парижі 12 років тому. Приємні враження залишило повернення на велику сцену сестер Завальських (дует «Алібі»), які гриміли 20 року тому зі своїм хітом «Табу». Тепер він українізований, що дуже припало до душі глядачам.

Привіт з минулого передала група «Вхід у змінному взутті», виконавши попурі своїх найвідоміших хітів. В її складі нині виступає Positiff.

Не обійшлося і без неприємних конфузів. Глядачка, яка винесла букет Віталію Козловському, повертаючись назад зі сцени оступилася і провалилася в оркестрову яму, яка цього вечора виконувала технічні функції, потрібні для зйомки телеверсії. Вибиратися бідній дівчині допомагав охоронець.

Коли ж врешті Олена Мозгова оголосила, що концерт завершився, було відчутно, що публіці хотілося ще. Проте у цій справі краще, коли глядач залишається спраглий, а не стомлений залишає концерт дочасно.

Нагадаємо, запис першого  «Мій Music Hall» пройшов на початку вересня минулого року. Тоді за дві години від початку концерту прозвучала повітряна тривога. «Главком» був присутній на шоу, яке, на жаль, усім глядачам додивитися не судилося.

Через годину після оголошення повітряної тривоги охорона Палацу «Україна» повідомила глядачам, що концерт «100% не буде продовжуватись». Люди масово почали покидати площу перед Палацом. Втім, коли дали відбій повітряної тривоги, запис концерту продовжився. На критику деяких обурених глядачів різко реагувала і Олена Мозгова, і дирекція Палацу «Україна». Детальніше про це читайте тут.

Читайте також

Наталія Могилевська провела концерт у Львові
На концерті Могилевської зникло світло: глядачі неочікувано підтримали співачку (відео)
12 березня, 11:59
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 21-22 березня
20 березня, 14:02
Монтаж виставки Гамлета Зіньківського Проєкт 365 «Час не потрібен» у залах музею Ханенків
Куди сходити у Києві 23-29 березня: дайджест культурних подій
21 березня, 19:02
Анна Завальська звинуватила Катерину Реп’яхову у скандалі на концерті Віктора Павліка
Скандал після концерту Віктора Павліка набирає обертів: свідки звинувачують дружину артиста
23 березня, 13:53
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 28-29 березня
27 березня, 14:02
Артур Петров був відомим гумористом та виступав у жанрі стендап
Загинув стендап-комік та військовий Артур Петров: що про нього відомо
27 березня, 18:20
Легендарна «Яворина» лунала на концерті пам’яті Степана Гіги
Пивоваров виконав суперхіт Гіги «Яворина»: відео з концерту пам'яті
29 березня, 09:37
Оля Цибульська розповіла, про неочікуваний бік популярності, з яким вона зіштовхнулася
Оля Цибульська порівняла себе із Сердючкою та Ліною Костенко
31 березня, 09:01
Виставка «Я сколихнув цей світ» Івана Марчука
Куди сходити у Києві 6-12 квітня: дайджест культурних подій
4 квiтня, 19:03

Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 20:30
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
