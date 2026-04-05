Фанатка Козловського впала в яму, а Павліка тепер не пускають в Палац «Україна»? Як пройшов найбільший концерт весни

«Мій Music Hall»: Олена Мозгова зібрала майже чотири десятки провідних артистів, але публіці було мало…

У суботу, 4 квітня, у столичному Національному палаці мистецтв «Україна» пройшли зйомки авторського проєкту «Мій Music Hall» продюсерки Олени Мозгової. Афіша великого концерту містила імена 40 артистів різного калібру і статусу.

У підсумку не всі з них вийшли на сцену. Зокрема не з’явився перед публікою обіцяний Віктор Павлік. Після скандалу, який здійнявся після його сольного концерту в Палаці «Україна» 21 березня, глядачі були заінтриговані, як швидко народний артист та його дружина Катерина Реп’яхова знову переступлять поріг головного концертного майданчика країни. Нагадаємо, ювілейне шоу Павліка пройшло із живим звуком, телезйомкою та оркестром, зібравши повний зал. Але після виступу в мережі обговорювався не сам шикарний концерт, а скандал за лаштунками за участю дружини артиста та керівника Палацу «Україна» Сергія Пермана. Деталі інциденту ви можете прочитати на «Главкомі».

Ведуча та організаторка шоу Олена Мозгова (по центру), тележурналістка Соломія Вітвіцька та народна артистка Марія Бурмака фото: Maria Burmaka/Facebook

Врешті ця історія розколола шоу-бізнес. Олена Мозгова в коментарях в соцмережах стала на бік Пермана, з яким вона активно співробітничає у своїх проєктах, що відповідно не додало її стосункам з Павліком та його дружиною-концертною директоркою.

Окрім Віктора Павліка на концерті також не виступили гранди Тарас Петриненко та Тетяна Горобець і молоді співаки та співачки Domiy, Діма Волканов та Oks.

На цьому погані новини для глядачів, якщо не зважати на поганий звук під час виступу окремих учасників, які виступали під фанеру, майже закінчилися.

Весняний концерт, на відміну від попереднього з тривалими перервами на тривоги, пройшов дуже динамічно, навіть без антракту. Виконавці виконували по одній пісні, а конферанс Мозгової був мінімалістичним.

Найбурхливіші оплески, на диво, зривали не суперрозкручені радіостанціями артисти, а гранди української естради: Ауріка Ротару з «Меланколіє», успадкованою від легендарної сестри, гурт «Тік» зі своєю «Вчителькою» та оперний співак Олег Злакоман, він закривав концерт арією з опери Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм».

Овації також зібрав співак Артем Нікітін зі своїм хітом «Ти поселилася у моїй душі». Його живе виконання вразило публіку. Щиро вітала публіка Марію Бурмаку, що пригадала всім свою пісню «Місто ангелів» та кліп, знятий у Парижі 12 років тому. Приємні враження залишило повернення на велику сцену сестер Завальських (дует «Алібі»), які гриміли 20 року тому зі своїм хітом «Табу». Тепер він українізований, що дуже припало до душі глядачам.

Привіт з минулого передала група «Вхід у змінному взутті», виконавши попурі своїх найвідоміших хітів. В її складі нині виступає Positiff.

Не обійшлося і без неприємних конфузів. Глядачка, яка винесла букет Віталію Козловському, повертаючись назад зі сцени оступилася і провалилася в оркестрову яму, яка цього вечора виконувала технічні функції, потрібні для зйомки телеверсії. Вибиратися бідній дівчині допомагав охоронець.

Коли ж врешті Олена Мозгова оголосила, що концерт завершився, було відчутно, що публіці хотілося ще. Проте у цій справі краще, коли глядач залишається спраглий, а не стомлений залишає концерт дочасно.

Нагадаємо, запис першого «Мій Music Hall» пройшов на початку вересня минулого року. Тоді за дві години від початку концерту прозвучала повітряна тривога. «Главком» був присутній на шоу, яке, на жаль, усім глядачам додивитися не судилося.

Через годину після оголошення повітряної тривоги охорона Палацу «Україна» повідомила глядачам, що концерт «100% не буде продовжуватись». Люди масово почали покидати площу перед Палацом. Втім, коли дали відбій повітряної тривоги, запис концерту продовжився. На критику деяких обурених глядачів різко реагувала і Олена Мозгова, і дирекція Палацу «Україна». Детальніше про це читайте тут.