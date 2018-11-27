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    Шоу-биз

    Младший брат Анджелины Джоли выступит против актрисы в суде

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    Анджелина Джоли - Младший брат Анджелины Джоли выступит против актрисы в суде
    Анджелина Джоли
    Legion-Media

    С каждым днем победа над Брэдом Питтом в деле об опеке над детьми все больше отдаляется от Анджелины Джоли

    Актриса, которая была так уверенно настроена в начале развода, сейчас может лишиться опеки над детьми. Даже родной брат Анджелины намерен выступить против нее в суде.

    Джеймс Хейвен очень хорошо знает Джоли. По сообщениям западных СМИ, после его рассказов Энджи предстанет перед судьей в совершенно другом свете. Джеймс знает о том, что Анджелина хотела оклеветать Питта. Он также намерен рассказать о том, как Джоли препятствовала встречам Бреда с детьми, несмотря не решение суда.

    По версии таблоидов, причиной такого поведения стала ссора между братом и сестрой. Дело в том, что в момент развода Джеймс стал для Джоли главной поддержкой. Он даже переехал жить к Анджелине. Однако спустя время Джоли надоело, что ее младший брат живет вместе с ней. Она попросила его съехать, и это очень задело Хейвена.

    Джерело: graziamagazine.ru

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