Модели нового поколения: На кастинг «Топ-модели по-украински» пришли геи, лесбиянки и транссексуалы



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На проекте «Топ-модель по-украински» отгремел телекастинг

Два дня по 12 часов эксперты реалити во главе с Аллой Костромичевой без устали кастинговали самых ярких парней и девушек. Высоких, стройных и необычных.

Между собой команда проекта уже окрестила второй сезон «Топ-модели по-украински» «Сезоном толерантности». Во время кастингов эксперты обращали внимание не на ориентацию или гендерное восприятие себя участниками, а на личность с модельными параметрами.

«Мы отбирали людей, которым есть, что сказать, у которых есть четкая жизненная позиция, – говорит ведущая Нового канала Алла Костромичева. – Они не просто обладают необходимыми для модели параметрами, они уже что-то из себя представляют. В итоге в 30-ке оказались самые разные люди. Среди участников у нас спортсмен, парень с татуировкой на шее, метросексуал и трогательный гомосексуал, с которым из-за его ориентации не общается мама».

«А среди участниц больше всего мне запомнилась пара лесбиянок, – подхватывает эксперт реалити Костя Боровский. – Очень крутые и очень разные девчонки. Лера – более женственная. Она уже модель. И мне очень интересно, как она раскроется в нашем проекте. Ведь это совсем не то, чем ей приходилось заниматься. Ее любимая – Яна – совершенно другой типаж, который я бы не стал менять. Не хочу, чтобы она проявляла какие-то женские качества, хочу, чтобы она оставалась пацанкой. На дворе 2018-й год, во всем мире тема гендера очень актуальна. И я рад, что наш проект настолько современный и открытый, что мы можем позволить себе отбирать самых разных людей».

В этом году на кастинги приходило несколько девушек-транссексуалов. И если Юля Мочалова в третьем сезоне «Супермодели по-украински» сначала скрывала мужское прошлое, то на этот раз девчонки говорили о нем открыто. Одна из них – грузинка Софи Беридзе – попала в 30-ку.

«Это прозвучит странно, но в этом году у нас нет табу – сезон соответствует духу нашего времени, – говорит руководитель проекта Алена Звирык. – В Киеве прошел Парад равенства, и у нас тоже сквозной линией пронеслась эта тема».

Итак, 30-ка претендентов на участие во втором сезоне «Топ-модели по-украински» отобрана. Кто попадет в 15-ку – мы узнаем уже совсем скоро