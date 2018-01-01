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    Зеленский зарегистрировал политическую партию «Слуга народа»

    На сегодняшний день рейтинг партии составляет 4%
    Популярный украинский комик Владимир Зеленский зарегистрировал политическую партию «Слуга народа». При этом артист отмечает, что не намерен идти в политику, пишет «Главком». По словам Зеленского, создание политической партии – вынужденная мера, цель которой – исключить возможность создания партии под названием
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 19:37
    • Розсилка
    Владимир Зеленский
    Владимир Зеленский

    На сегодняшний день рейтинг партии составляет 4%

    Популярный украинский комик Владимир Зеленский зарегистрировал политическую партию «Слуга народа». При этом артист отмечает, что не намерен идти в политику, пишет «Главком».

    По словам Зеленского, создание политической партии – вынужденная мера, цель которой – исключить возможность создания партии под названием «Слуга народа» другими лицами.

    Как заметила Катя Осадчая, если бы выборы в Украине проходили в данный момент, то эта партия собрала бы 4% голосов. Этого не достаточно, чтобы пройти в парламент. Вместе с тем ведущая с улыбкой помечтала о том, как бы выглядела Верховная рада, если бы в нее действительно попали комики из «Квартала 95».

    «Мы живем в Украине. Так что партию мы зарегистрировали для того «шоб було», - поюморил комик.

    В завершение интервью Зеленский не исключил, что за полтора года, которые остались до выборов, процент голосов за его партию может вырасти и до 20%.

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