На сегодняшний день рейтинг партии составляет 4%

Популярный украинский комик Владимир Зеленский зарегистрировал политическую партию «Слуга народа». При этом артист отмечает, что не намерен идти в политику, пишет «Главком». По словам Зеленского, создание политической партии – вынужденная мера, цель которой – исключить возможность создания партии под названием

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Владимир Зеленский

На сегодняшний день рейтинг партии составляет 4%

Популярный украинский комик Владимир Зеленский зарегистрировал политическую партию «Слуга народа». При этом артист отмечает, что не намерен идти в политику, пишет «Главком».

По словам Зеленского, создание политической партии – вынужденная мера, цель которой – исключить возможность создания партии под названием «Слуга народа» другими лицами.

Как заметила Катя Осадчая, если бы выборы в Украине проходили в данный момент, то эта партия собрала бы 4% голосов. Этого не достаточно, чтобы пройти в парламент. Вместе с тем ведущая с улыбкой помечтала о том, как бы выглядела Верховная рада, если бы в нее действительно попали комики из «Квартала 95».

«Мы живем в Украине. Так что партию мы зарегистрировали для того «шоб було», - поюморил комик.

В завершение интервью Зеленский не исключил, что за полтора года, которые остались до выборов, процент голосов за его партию может вырасти и до 20%.