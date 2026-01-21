Головна Гроші Особисті фінанси
Учасники бойових дій мають право на безкоштовний проїзд транспортом: як скористатися

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Учасники бойових дій мають право на безкоштовний проїзд транспортом: як скористатися
Щоб отримати право на безкоштовну поїздку, потрібно пред'явити у касі продажу квитків посвідчення УБД та лист талонів
фото: Міноборони

Військовослужбовці з УБД мають право на безплатний проїзд залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом

Військовослужбовці зі статусом учасника бойових дій мають право на безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або проїзд один раз на рік з 50% знижкою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Вперше лист талонів на право одержання проїзних квитків з 50% знижкою їх вартості мають видати одночасно з посвідченням УБД. У касі продажу квитків потрібно пред'явити посвідчення УБД та лист талонів. Касир обміняє талони на квитки.

Після закінчення терміну дії листа талонів видається новий. Чинним військовослужбовцям потрібно подати рапорт командирові військової частини. Лист талонів, термін дії якого закінчився, потрібно здати. Якщо його немає, уповноважений на видачу листів талонів орган здійснює перевірку підстав на право отримання нового.

Варто зазначити, що на військовослужбовців, які здійснюють поїздки за пільговими квитками, поширюються всі правила і умови перевезень, що діють на відповідному виді транспорту.

Нагадаємо, з 3 грудня у застосунку «Укрзалізниці» можна оформити до чотирьох подорожей сумарно на 3000 км. У перші години понад 30 тис. українців активували програму «3000 км Україною». Отримати безкоштовні квитки на вільні місця можна у вагонах плацкарту, купе, регіональних поїздах та другому класі Інтерсіті на визначених 24 маршрутах.

До слова, в інтерв’ю «Главкому» заступник голови наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко розповів, що програма «3000 км Україною», яка передбачає можливість безкоштовних внутрішніх залізничних поїздок на відстань до 3 тис. км, стимулює національну економіку, бо залізниця теж є її складовою. Внутрішні перевезення самі по собі збиткові, але чим більше люди їздять, тим більше мобільність населення приводить до зростання ВВП, бо гроші циркулюють активніше.

Також Лещенко розповів, що у межах програми «УЗ-3000» українці отримають близько мільйона безкоштовних залізничних квитків.

