Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Зірці Молодого театру та обраниці Нищука Анастасії Блажчук виповнилося 35 років

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Анастасія Блажчук відзначає 35-річчя
фото: Молодий театр

Акторка продовжує роботу на столичній сцені, поєднуючи театральні ролі з кіно та сімейним життям

Акторці Анастасії Блажчук, обраниці гендиректора Театру імені Івана Франка Євгена Нищука, виповнилося 35 років. Артистка, відома роботами у Молодому театрі та серіалах, нещодавно дебютувала на сцені театру імені Івана Франка у виставі «Комедія на руїнах». Про це повідомляє «Главком».

Анастасія Блажчук народилася у Вінниці, закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого (курс Валентини Зимньої). Нині акторка працює у столичному Молодому театрі, де задіяна щонайменше у п’яти виставах, а також почала співпрацю з Національним академічним драматичним театром імені Івана Франка.

Як повідомляв «Главком», Блажчук брала участь у конкурсі на заміщення вакантних посад у театрі Франка, однак, щоб уникнути звинувачень у непотизмі, співпраця відбувається у форматі окремих проєктів за договорами. Однією з перших робіт стала роль Хвесі у виставі «Комедія на руїнах» (режисер Петро Ільченко). До цього її виконували Марина Дадалева, Марина Кошкіна та Катерина Артеменко.

Зірці Молодого театру та обраниці Нищука Анастасії Блажчук виповнилося 35 років фото 1
фото: Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка

Акторку раніше відзначали театральні критики. Зокрема, оглядач Олег Вергеліс звернув увагу на її роботу у виставі Молодого театру «Нагадай собі згадати», де вона зіграла складний образ 90-річної Майї Михайлівни. Також у портфоліо Блажчук ролі у виставах «Патетична соната», «Попіл» та «Анархіст», а в кіно вона з’являлася у проєктах «Жіночий лікар», «Сусіди», «Поцілунок» і «Все повернеться».

Особисте життя акторки також перебуває у центрі уваги публіки. Блажчук та художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Євген Нищук не оформлювали офіційний шлюб, однак виховують спільних дітей: сина та доньку. Нищук, який рідко коментує приватне, у 2024 році опублікував у соцмережах світлини з дітьми, тоді як сама акторка активніше ділиться сімейними моментами з підписниками.

Зірці Молодого театру та обраниці Нищука Анастасії Блажчук виповнилося 35 років фото 2
коллаж: glavcom.ua

Окрім театральної діяльності, Блажчук долучалася до соціальних ініціатив, зокрема проєкту «Байдужих тут немає», де актори записували відеозвернення на тлі пошкоджених російськими обстрілами будівель у Києві.

Раніше «Главком» включив Анастасію Блажчук до десятки характерних акторок української сцени, відзначивши її експресивну манеру гри та здатність до складних психологічних перевтілень. Перехід артистки до проєктів Театру імені Івана Франка став одним із помітних кадрових рухів у театральному середовищі столиці після зміни керівництва закладу.

Читайте також:

Теги: Євген Нищук театр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Квитки розкуповують за 17 секунд». Євген Нищук про те, чому війна зробила театр важливим
«Квитки розкуповують за 17 секунд». Євген Нищук про те, чому війна зробила театр важливим інтерв'ю
23 сiчня, 10:00
Чорні лебеді українського балету. Наталія Мацак і Сергій Кривоконь вже зникли зі складу трупи на сайті Нацопери
Українські артисти гастролюють Європою з… «Лебединим озером». Мінкульт відреагував культурний фронт
21 сiчня, 18:03
Українські артисти Наталія Мацак та Сергій Кривоконь потрапили у скандал
Європейські гастролі з балетом Чайковського? Мінкульт розкритикував артистів Нацопери
22 сiчня, 16:02
Єврен Нищук розповів про нову ініціативу театру Франка
Як потрапити на суперхіти Театру Франка? Нищук дав обіцянку тим, хто не може купити квитки
24 сiчня, 15:15
Режисер Андрій Білоус у Печерському райсуді Києва, 22 жовтня 2025 року
Суд продовжив арешт ексдиректора Молодого театру Андрія Білоуса
27 сiчня, 12:44
Останні місяці життя артистка боролася з важкою формою раку
Померла народна артистка України Тамара Плашенко
28 сiчня, 16:16
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 31 січня – 1 лютого
30 сiчня, 14:01
Фрагмент виставки Nordic Life
Куди сходити у Києві 2-8 лютого: дайджест культурних подій
1 лютого, 18:01
Адвокат Ступки просив суд призначити його клієнту 170 тис. грн штрафу
П’яна ДТП. Верховний суд вирішив долю Остапа Ступки
Сьогодні, 08:09

Життя

Зірці Молодого театру та обраниці Нищука Анастасії Блажчук виповнилося 35 років
Зірці Молодого театру та обраниці Нищука Анастасії Блажчук виповнилося 35 років
Священник та багатодітний батько розповів, чому сидів під дверима українського посольства у Осло
Священник та багатодітний батько розповів, чому сидів під дверима українського посольства у Осло
Головне шоу року у США переросло в скандал. Хто такий Bad Bunny, який розлютив Трампа
Головне шоу року у США переросло в скандал. Хто такий Bad Bunny, який розлютив Трампа
«Люди, ви здуріли». Відома мовознавиця відреагувала на хейт представниці України на «Євробаченні»
«Люди, ви здуріли». Відома мовознавиця відреагувала на хейт представниці України на «Євробаченні»
Британці знайшли оригінальне рішення, щоб не вигорати на роботі
Британці знайшли оригінальне рішення, щоб не вигорати на роботі
Молитовний сніданок з Трампом. Українська журналістка розказала, чим годували
Молитовний сніданок з Трампом. Українська журналістка розказала, чим годували

Новини

В Україні місцями мокрий сніг: погода на 12 лютого
Сьогодні, 05:59
Євросоюз розписав план дій, як захищатиметься від навали дронів: яка роль України
Вчора, 16:08
Кремль відреагував на повідомлення ЗМІ про намір Зеленського оголосити план виборів
Вчора, 13:22
Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
10 лютого, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 8 лютого
8 лютого, 06:02

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua