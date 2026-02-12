Зірці Молодого театру та обраниці Нищука Анастасії Блажчук виповнилося 35 років

Акторка продовжує роботу на столичній сцені, поєднуючи театральні ролі з кіно та сімейним життям

Акторці Анастасії Блажчук, обраниці гендиректора Театру імені Івана Франка Євгена Нищука, виповнилося 35 років. Артистка, відома роботами у Молодому театрі та серіалах, нещодавно дебютувала на сцені театру імені Івана Франка у виставі «Комедія на руїнах». Про це повідомляє «Главком».

Анастасія Блажчук народилася у Вінниці, закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого (курс Валентини Зимньої). Нині акторка працює у столичному Молодому театрі, де задіяна щонайменше у п’яти виставах, а також почала співпрацю з Національним академічним драматичним театром імені Івана Франка.

Як повідомляв «Главком», Блажчук брала участь у конкурсі на заміщення вакантних посад у театрі Франка, однак, щоб уникнути звинувачень у непотизмі, співпраця відбувається у форматі окремих проєктів за договорами. Однією з перших робіт стала роль Хвесі у виставі «Комедія на руїнах» (режисер Петро Ільченко). До цього її виконували Марина Дадалева, Марина Кошкіна та Катерина Артеменко.

фото: Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка

Акторку раніше відзначали театральні критики. Зокрема, оглядач Олег Вергеліс звернув увагу на її роботу у виставі Молодого театру «Нагадай собі згадати», де вона зіграла складний образ 90-річної Майї Михайлівни. Також у портфоліо Блажчук ролі у виставах «Патетична соната», «Попіл» та «Анархіст», а в кіно вона з’являлася у проєктах «Жіночий лікар», «Сусіди», «Поцілунок» і «Все повернеться».

Особисте життя акторки також перебуває у центрі уваги публіки. Блажчук та художній керівник Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Євген Нищук не оформлювали офіційний шлюб, однак виховують спільних дітей: сина та доньку. Нищук, який рідко коментує приватне, у 2024 році опублікував у соцмережах світлини з дітьми, тоді як сама акторка активніше ділиться сімейними моментами з підписниками.

Окрім театральної діяльності, Блажчук долучалася до соціальних ініціатив, зокрема проєкту «Байдужих тут немає», де актори записували відеозвернення на тлі пошкоджених російськими обстрілами будівель у Києві.

Раніше «Главком» включив Анастасію Блажчук до десятки характерних акторок української сцени, відзначивши її експресивну манеру гри та здатність до складних психологічних перевтілень. Перехід артистки до проєктів Театру імені Івана Франка став одним із помітних кадрових рухів у театральному середовищі столиці після зміни керівництва закладу.