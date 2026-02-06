Росія вдарила безпілотником по Вільнянську: загинуло подружжя

Головна Країна Події в Україні
Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Окупанти всю ніч атакують Запоріжжя та область 

У ніч на 6 лютого російські війська завдали удару безпілотником по місту Вільнянськ Запорізького району. Про це повідомив голова Запорізькї ОВА Іван Федоров, пише «Главком».

Федоров розповів, що через удар російського безпілотника повністю зруйновано приватний будинок. 

Внаслідок атаки загинуло подружжя, яке на момент удару перебувало вдома: 49-річний чоловік та його 48-річна жінка.

Цієї ж ночі у Запоріжжі внаслідок влучання у приватний сектор було поранено підлітка. 

Також цієї ночі через ворожі влучання у Запорізькій області було знеструмлено близько 12 тис. абонентів. Ремонтні бригади вже готові розпочати відновлювальні роботи, проте зможуть вийти на об'єкти лише після повної стабілізації безпекової ситуації в регіоні.

Як відомо, вночі 26 січня російська окупаційна армія атакувала безпілотниками Запоріжжя та область. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Федоров повідомив, що окупанти атакували Запорізький район. Через удар у Вільнянську здійнялася пожежа. Там пошкоджені багатоповерхівки – вибиті вікна, понівечені фасади. Попередньо, минулося без постраждалих.

Нагадаємо, у ніч на 22 січня російська окупаційна армія атакувала Запоріжжя безпілотниками. 

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров зазначив, що внаслідок ворожого удару по Запоріжжю є влучання в стоянку біля одного із торгівельних центів.  Також росіяни атакували безпілотником і приватний сектор обласного центру. Пошкоджені житлові будинки. За попередньою інформацією, поранена одна людина.

