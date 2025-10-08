В'єтнамська суперзірка обурила Тіну Кароль. Українці мають претензії до неї і через Руслану
Користувачі соцмереж звернули увагу, що іноземка виконує власні версії не своїх хітів
В’єтнамська співачка Хо Куїнь Хуонг опинилася в епіцентрі міжнародного скандалу після того, як без офіційного дозволу виконала хіт артистки Тіни Кароль. Українська зірка вже шукає юриста. Водночас Хуонг виконувала і переможну пісню конкурсу Євробачення-2004 Wild Dances («Дикі танці») від Руслани. «Главком» розкаже про претензії українців до в'єтнамської артистки.
Тіна Кароль заявила, що використання її пісні «Пупсик» без згоди порушує авторські права, і повідомила про намір звернутися до юристів, які спеціалізуються на міжнародному захисті інтелектуальної власності. Річ у тому, що композиція представлена як власний репертуар Хо Куїнь Хуонг, без згадування авторів оригіналів. В коментарях в TikTok в'єтнамки українці підтримали Кароль.
- Це українська пісня це нелегально.
- Сподіваюся буде великий штраф та щедрий донат на ЗСУ.
- Яке ви маєте право співати цю пісню?
Схожі коментарі і під відео, на якому Хо Куїнь Хуонг виконує Wild Dances. Переможниця Євробачення-2004 поки ніяк не відреагувала на це. Втім, згідно з даними за 2006 рік, в'єтнамка придбала унікальні права на виконання цієї композиції за 500 доларів. Після розголосу ситуації з Тіною Кароль Хо Куїнь Хуонг поки не коментувала інцидент.
Музичні експерти зазначають, що навіть у разі перекладу чи аранжування чужої композиції необхідно мати письмову ліцензію від правовласників, а її відсутність є порушенням авторського законодавства.
Також в мережі віруситься відео, як іноземка співає переможну пісню конкурсу Євробачення-2004 Wild Dances від Руслани. pic.twitter.com/IokBeSsDfl
Хо Куїнь Хуонг – одна з найвідоміших співачок В’єтнаму. Вона народилася 16 жовтня 1980 року в місті Халонг. Здобула популярність на початку 2000-х завдяки потужному вокалу й емоційній манері виконання. У її дискографії – понад десять студійних альбомів, а також численні виступи на національному телебаченні. Артистка була суддею шоу Vietnam Idol, The Voice of Vietnam і X-Factor Vietnam. У 2015 році отримала державну нагороду за внесок у розвиток культури. На її TikTok підписано понад 100 тис. користувачів соцмережі, а на YouTube-каналі артистка маж понад 65 млн переглядів своїх відео.
Раніше «Главком» писав, що поет-пісняр Євген Рибчинський заявив, що співачка Тоня Матвієнко виконує пісні своєї матері без згоди авторів, порушуючи авторські права.
